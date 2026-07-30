Cinco grandes títulos para despedir las vacaciones de invierno en Cinema Pergamino

Pergamino

La última semana del receso escolar llega con una cartelera pensada para toda la familia. Animación, aventuras, acción y grandes producciones continúan en pantalla con propuestas para todas las edades, antes del regreso a clases.

Con el último fin de semana de las vacaciones de invierno, Cinema Pergamino renueva la invitación para disfrutar del cine en familia con una cartelera que combina las películas más esperadas de la temporada. La programación ofrece opciones para niños, adolescentes y adultos, con títulos que abarcan desde la animación y la aventura hasta la acción y el cine épico.

Entre las propuestas continúa Minions y Monstruos, una divertida aventura animada en la que los inseparables Minions se ven envueltos en una inesperada misión junto a un grupo de criaturas fantásticas. Con el humor característico de la saga, situaciones disparatadas y una gran cuota de ternura, la película promete entretener a los más pequeños y también a los adultos que acompañan.

Apta para todo público. Duración: 90 minutos.

Otra de las grandes opciones es Toy Story 5, el esperado regreso de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los entrañables juguetes. En esta nueva entrega, los personajes deberán enfrentarse a los desafíos de una generación marcada por la tecnología y los nuevos modos de jugar, en una historia que vuelve a combinar emoción, humor y profundas reflexiones sobre la amistad, el paso del tiempo y el valor de los recuerdos.

Apta para todo público. Duración: 102 minutos.

La magia de Disney también dice presente con Moana (Live Action), la adaptación con actores reales del exitoso clásico animado. La joven navegante vuelve a emprender un viaje por el océano para salvar a su pueblo, acompañada por el semidiós Maui, enfrentando nuevos desafíos y reafirmando el valor del coraje, la identidad y el respeto por la naturaleza. La película destaca por su impactante despliegue visual y una banda sonora que recupera las canciones más recordadas de la versión original.

Apta para todo público. Duración: 117 minutos.

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Para quienes buscan una propuesta de gran escala, continúa en cartel La Odisea, una ambiciosa producción inspirada en el célebre poema épico de Homero. La historia sigue el largo y peligroso regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, enfrentando monstruos, dioses y múltiples pruebas en un viaje que pone a prueba su ingenio, su resistencia y su deseo de reencontrarse con su familia.

Apta para mayores de 13 años. Duración: 173 minutos.

La cartelera se completa con Spider-Man: Un Nuevo Día, la nueva aventura del popular superhéroe de Marvel. Peter Parker deberá afrontar una amenaza inédita mientras intenta equilibrar su vida cotidiana con las responsabilidades que implica ser Spider-Man. Con espectaculares secuencias de acción, nuevos personajes y el humor característico del héroe arácnido, la película se posiciona como una de las grandes atracciones para el público juvenil.

Apta para mayores de 13 años. Duración: 145 minutos.