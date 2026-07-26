Gustavo Pérez Ruiz: "Ser periodista también es ser un ciudadano comprometido"

Pergamino

Este martes será distinguido como Pergaminense Sobresaliente. En una entrevista con Fuera de Página, el periodista repasó sus 42 años de trayectoria, reflexionó sobre el rol social del periodismo, su compromiso con la comunidad y el significado de este reconocimiento.

El próximo martes 28, a las 16:30, el Concejo Deliberante distinguirá al periodista Gustavo Pérez Ruiz como Pergaminense Sobresaliente, en el marco de una iniciativa impulsada por la exconcejal Leticia Conti. Con más de cuatro décadas dedicadas al periodismo radial y una reconocida participación en distintas organizaciones de la comunidad, el comunicador recibió la noticia con sorpresa y la interpretó como un reconocimiento que trasciende su labor frente al micrófono.

"Me sorprendió porque, si bien es cierto que el periodismo cumple una función social muy importante cuando está bien ejercido y contribuye al desarrollo de una comunidad, no sabía que el trabajo que uno hacía porque debía hacerlo, porque quería hacerlo o porque sabía hacerlo, llegaba a niveles de reconocimiento que iban más allá de un micrófono o de un medio de comunicación", expresó en una extensa entrevista realizada por Carolina Yacobone en el programa de streaming Fuera de Página.

Tras una reflexión más personal, sostuvo que la distinción también pone en valor el rol social del periodista. "Quizás quisieron reconocer que un periodista es un actor social y que, al comprometerse con otras causas dentro de la comunidad, amplía su perspectiva de participación. Uno no es solamente el periodista expuesto en los medios, sino también un ciudadano que intenta cumplir con ciertos objetivos para mejorar la comunidad".

Compromiso más allá del periodismo Ese compromiso encuentra uno de sus principales ejes en su participación en organismos vinculados a los derechos humanos. Pérez Ruiz destacó el aprendizaje compartido con quienes sostienen "la bandera de la memoria, la verdad y la justicia" y remarcó la necesidad de preservar ese consenso democrático.

"Considero que es uno de los consensos democráticos que, si bien se ha debilitado en los últimos tiempos, hay que mantener y fortalecer permanentemente para explicar a las próximas generaciones cuestiones trágicas de nuestra historia argentina que también han pasado por Pergamino", afirmó.

En ese camino mencionó su participación en la Asociación Civil por la Memoria y los Derechos Humanos, el Foro contra la Trata, las Violencias y los Abusos Sexuales Infantiles, la Comisión de Asociados del Banco Credicoop, donde comenzó a involucrarse en el cooperativismo, y la comisión de fomento del barrio Aeroclub.

"Uno siente que no solamente es un trabajador, un obrero de la comunicación, sino que también debe ser un ciudadano comprometido", resumió.

El cierre de una etapa en Radio Mon La distinción llega poco después de haber decidido poner en pausa su histórica presencia en Radio Mon, donde desarrolló una trayectoria de 42 años.

"Formalmente llegó la jubilación. Tenía la opción de continuar porque así me lo habían ofrecido, o hacer una pausa. Me pareció interesante tratar de volver a una vida más plena", contó.

Reconoció que el trabajo periodístico demanda muchas horas y que esta nueva etapa le permitió recuperar tiempo para la familia, los amigos y una rutina menos exigente. Sin embargo, admitió que el vínculo con la radio permanece intacto.

"Se extraña la radio; nos extrañamos mutuamente con gran parte de la audiencia", confesó.

También aprovechó para agradecer a la familia Trincavelli, propietaria de la emisora, a sus compañeros y a los numerosos columnistas que enriquecieron su programa durante décadas.

Para Pérez Ruiz, la radio siempre fue mucho más que un medio de comunicación. "Yo creo que la radio es una herramienta de educación no formal. Muchísima gente sigue aprendiendo, sigue absorbiendo conocimientos y sigue teniendo contacto con la cultura, con la identidad y con el arte a través de lo que le brinda la radio".

La radio y los nuevos formatos Consultado sobre el crecimiento del streaming, consideró que no representa una amenaza para la radio sino una evolución tecnológica.

"El streaming es una manera de hacer radio con imagen. No creo que le quite audiencia; al contrario, puede convertirse en otra forma de hacer radio siempre que mantenga sus características fundamentales: información, opinión, entretenimiento y, cuando es posible, humor", explicó.

A su entender, la entrevista continúa siendo el corazón del periodismo, independientemente del formato.

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Asimismo, observó que las nuevas generaciones tienen una relación diferente con los medios. "Antes la radio tenía la magia de la imaginación. Hoy existe una tendencia cultural en la que todos queremos ver y ser vistos. Ver también familiariza y nos hace sentir más cerca".

Una vida marcada por la palabra Aunque incursionó en la televisión y en medios gráficos, Pérez Ruiz reconoce que su verdadera identidad profesional está ligada a la radio.

"Mi ADN es la radio", afirmó.

Recordó que llegó a Radio Mon a comienzos de la década del 80, mientras finalizaba la carrera de Periodismo en La Plata, invitado por Carlos Luján del Valle para participar del programa Candilejas. Aquella experiencia confirmó una pasión que había comenzado mucho antes.

Evocó con emoción las primeras veces que escribió en la vieja máquina Remington de su abuelo, las lecturas orales que realizaba en la escuela por iniciativa de una docente de Lengua y las conducciones de actos escolares durante su paso por el Colegio Industrial, experiencias que, reconoce, moldearon su relación con la palabra.

"La libertad de expresión es hacer circular la palabra" Durante décadas condujo el ciclo Nuestro Tiempo, espacio que convirtió en una referencia del periodismo local. Su objetivo, explicó, siempre fue construir un programa abierto a la comunidad.

"Pensé que así como estábamos viviendo la democracia pisando la tierra en nuestro país, también tenía que haber democracia en el aire", señaló.

Esa convicción se tradujo en la presencia permanente de instituciones, organizaciones sociales, profesionales, docentes, artistas y vecinos que encontraron un espacio para compartir sus experiencias.

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"Soy muy creyente del periodismo social. No solamente del que habla de política, sino del que hace trascender las tramas de una sociedad, sobre todo sus complejidades y las necesidades de la gente más vulnerable. La libertad de expresión significa también una obligación: hacer circular socialmente la palabra".

Mirar hacia adelante Consultado sobre las asignaturas pendientes, evitó hacer balances definitivos.

"Las asignaturas pendientes a veces no son pensadas, sino que aparecen y nos sorprenden. Es probable que todavía haya cosas pendientes, pero tendrán que ir surgiendo", respondió.

Tampoco cambiaría el recorrido realizado durante más de cuatro décadas de profesión.

"Mi trayectoria no estuvo exenta de conflictos, de situaciones complejas y de dolores, además de las satisfacciones. Pero traté siempre de ser coherente, de hacer las cosas de buena fe, con buena intención y de manera crítica. Muchas veces hice lo que quise, otras no pude hacer lo que quise; siempre hice lo que sé y siempre hice lo que pude".

El martes, cuando reciba la distinción como Pergaminense Sobresaliente, el reconocimiento alcanzará no solo a una extensa trayectoria periodística, sino también a una forma de entender la profesión: la de un comunicador convencido de que informar, escuchar y comprometerse con la comunidad forman parte de una misma tarea.