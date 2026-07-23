San Antonio de Areco: Sergio Cairo fue distinguido por el Concejo Deliberante por su trayectoria en el periodismo deportivo

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El periodista deportivo recibió un reconocimiento unánime por su aporte al deporte local en una emotiva ceremonia que conmovió al recinto.

El periodista deportivo Sergio Cairo fue distinguido por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante de San Antonio de Areco, que declaró de Interés Legislativo, Deportivo y Cultural su trayectoria. La ceremonia, cargada de emoción, reconoció más de dos décadas de compromiso con la difusión del deporte local y reunió a familiares, dirigentes, deportistas y amigos.

El Concejo Deliberante de Areco reconoció la trayectoria de Sergio Cairo La distinción quedó plasmada en la Resolución N.º 028/2026, publicada en el Boletín Oficial Municipal N.º 692. El reconocimiento repasó el extenso recorrido profesional de Cairo, quien comenzó relatando el fútbol local por FM Imagen, continuó su labor en FM Luna y el semanario Primera Fila, impulsó el proyecto El Deportivo de Areco y actualmente desarrolla su trabajo periodístico en Bosco Producciones.

Pero el homenaje fue mucho más allá de una enumeración de antecedentes. Desde hace más de veinte años, Sergio Cairo recorre San Antonio de Areco para cubrir cada actividad deportiva, sin importar la disciplina ni la cantidad de público. En bicicleta, cámara o micrófono en mano, convirtió la difusión del deporte amateur y de los clubes en una verdadera vocación.

Además de su tarea periodística, desempeña funciones en la Dirección de Deportes del Municipio, colaborando en la organización de actividades, la logística y la promoción de eventos deportivos, siempre con el mismo compromiso que lo caracteriza.

La emoción marcó un homenaje inolvidable para el periodista deportivo Antes de que comenzara la lectura de la resolución, el recinto estalló en un cerrado aplauso. Familiares, amigos, dirigentes, entrenadores y representantes de instituciones deportivas acompañaron de pie a quien durante tantos años fue el encargado de contar las historias de los demás.

La presidenta del Concejo Deliberante destacó que Cairo está presente en prácticamente todos los eventos deportivos de la ciudad y afirmó que esa constancia refleja no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana.

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Cuando llegó el momento de tomar la palabra, el periodista dejó de lado el libreto. Con la voz quebrada confesó: "Yo no sé qué decir... Primero les agradezco a todos... me parece mucho". En lugar de hablar sobre sí mismo, eligió reconocer el trabajo silencioso de los clubes, los entrenadores, los dirigentes y los jóvenes que encuentran en el deporte un espacio de formación y pertenencia.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando recordó que muchas veces le agradecían por acompañar cada competencia y respondió con una frase que resume toda su forma de entender el periodismo deportivo: "¿Y cómo no voy a estar?". La emoción volvió a desatar un prolongado aplauso de todos los presentes.

Una vida dedicada a contar las historias del deporte de San Antonio de Areco Durante su discurso también tuvo palabras de agradecimiento para su hijo Lucas, impulsor de la página El Deportivo de Areco, y para las personas que lo animaron a seguir ejerciendo el periodismo cuando había pensado en dejar la profesión. Recordó especialmente a Marcela Rossi, Sandra Rezolino, Gabriela García y Loli Jáuregui, quien le abrió las puertas de Radio Pampa para desarrollar el proyecto que imaginaba.

Cairo también reconoció el respaldo de Bosco Producciones, donde continúa difundiendo el deporte local a través de la radio y las redes sociales, ampliando la visibilidad de clubes y deportistas de la ciudad.