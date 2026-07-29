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El Teatro San Martín reabre sus puertas con tres días de celebración y espectáculos gratuitos

Tras una profunda puesta en valor, el histórico espacio cultural será inaugurado oficialmente el viernes 7 de agosto. El fin de semana continuará con propuestas artísticas abiertas a la comunidad. Este viernes 31 el intendente y el Subsecretario de Cultura brindarán una conferencia de prensa.

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29 de julio de 2026 a las 10:46 a. m.
El Teatro San Martín reabre sus puertas con tres días de celebración y espectáculos gratuitos
La sala principal cuenta con capacidad para 400 espectadores y fue equipada con nueva tecnología.

El renovado Teatro San Martín volverá a convertirse en uno de los principales escenarios culturales de Pergamino. Luego de una importante obra de restauración y modernización, el histórico edificio reabrirá oficialmente sus puertas el viernes 7 de agosto con un programa especial que se extenderá durante tres jornadas y combinará el acto protocolar con espectáculos artísticos abiertos a toda la comunidad.

La inauguración comenzará el viernes 7 con el acto formal de apertura, que contará con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones y referentes de la vida cultural de la ciudad. Será el puntapié inicial para una nueva etapa del emblemático teatro, que vuelve a ponerse al servicio de la actividad artística local y regional.

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Los festejos continuarán el sábado 8 con una gran noche artística que reunirá sobre el escenario a Connie & Pablo y a la reconocida bailarina Mora Godoy, una de las máximas exponentes del tango argentino. En tanto, el domingo 9 será el turno de un nuevo espectáculo en vivo protagonizado por Carmi y nuevamente Mora Godoy, completando un fin de semana pensado para celebrar el regreso de uno de los espacios culturales más representativos de Pergamino.

Las funciones del sábado y domingo serán con entrada libre y gratuita, aunque el acceso será mediante tickets anticipados. Desde el Municipio indicaron que próximamente se informarán, a través de los canales oficiales, los días, horarios y puntos de retiro de las localidades, con el objetivo de garantizar una organización adecuada y brindar a todos los vecinos la posibilidad de conocer el renovado teatro.

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La reapertura encuentra al Teatro San Martín completamente modernizado. Su sala principal cuenta con capacidad para 400 espectadores y fue equipada con nueva tecnología de iluminación y sonido, además de incorporar importantes mejoras en materia de confort, seguridad y acústica, condiciones que permitirán albergar espectáculos de música, danza, teatro y otras expresiones artísticas con estándares actuales.

Antes de la inauguración oficial, este viernes 31 el intendente Javier Martínez y el subsecretario de Cultura, Diego Morello, ofrecerán una conferencia de prensa en la que brindarán detalles sobre la programación inaugural y el funcionamiento que tendrá el nuevo Teatro San Martín, llamado a recuperar un lugar central en la agenda cultural de la ciudad.

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