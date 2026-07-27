La Cooperativa Eléctrica avanza con obras para fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad del servicio

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Pergamino

Las obras realizadas forman parte de un programa de mantenimiento continuo que la Cooperativa desarrolla en distintos sectores de Pergamino.

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino continúa desarrollando un plan permanente de mantenimiento, renovación y modernización de su infraestructura con el objetivo de brindar un servicio eléctrico cada vez más seguro, confiable y eficiente para los vecinos de la ciudad.

En ese marco, durante los últimos días las cuadrillas técnicas llevaron adelante dos intervenciones de relevancia, orientadas tanto a mejorar la capacidad operativa de la red como a prevenir inconvenientes que puedan afectar el normal suministro de energía.

Una de las obras más importantes se concretó en la Subestación Nº 146, donde se realizó el recambio del transformador y la instalación de un nuevo seccionador de media tensión. La incorporación de este equipamiento representa una mejora significativa en la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico de ese sector de la ciudad.

Obras pensando en el Teatro San Martín Desde la entidad explicaron que esta modernización permitirá abastecer con la potencia necesaria al renovado Teatro San Martín, uno de los espacios culturales más emblemáticos de Pergamino, que se encuentra próximo a reabrir sus puertas luego de una profunda puesta en valor. La actualización de la subestación garantiza que el edificio cuente con un suministro acorde a las nuevas exigencias técnicas y de consumo, además de ofrecer mayores condiciones de seguridad y estabilidad para el funcionamiento de sus instalaciones.

La inversión forma parte de la planificación que la Cooperativa lleva adelante para acompañar el crecimiento de la ciudad, adaptando la red eléctrica a las nuevas demandas de infraestructura, servicios y desarrollo urbano.

En otras zonas de la ciudad Por otra parte, personal de la Cooperativa ejecutó tareas de mantenimiento preventivo sobre avenida Colón, en el tramo comprendido entre el Colegio Normal y las vías del ferrocarril Mitre. Allí se realizaron trabajos de despeje y poda de ramas que se encontraban próximas a las líneas de media tensión.

Este tipo de intervenciones resulta fundamental para preservar el correcto funcionamiento de la red eléctrica, especialmente durante épocas en las que las inclemencias climáticas, los fuertes vientos o las tormentas pueden provocar el contacto de ramas con los conductores, generando cortes del servicio o situaciones de riesgo.

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Desde la Cooperativa remarcaron que el mantenimiento preventivo constituye una herramienta clave para minimizar interrupciones imprevistas, prolongar la vida útil de las instalaciones y garantizar mayores condiciones de seguridad tanto para el personal que trabaja sobre la red como para los vecinos que circulan por la vía pública.

Asimismo, estas tareas permiten reducir la posibilidad de fallas en el sistema eléctrico y optimizar el desempeño de las líneas de distribución, contribuyendo a brindar un servicio más estable para los usuarios.

Un programa especial de trabajos Las obras realizadas forman parte de un programa de mantenimiento continuo que la Cooperativa desarrolla en distintos sectores de Pergamino, con intervenciones planificadas que incluyen el reemplazo de equipamiento, mejoras en subestaciones transformadoras, renovación de líneas y acciones preventivas sobre la vegetación cercana a las redes eléctricas.

Desde la institución destacaron que estas inversiones responden a una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura energética local, buscando anticiparse al crecimiento de la demanda y garantizar un sistema cada vez más moderno y eficiente.