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No Te Va Gustar llega a Pergamino con la gira de su nuevo álbum Florece en el Caos

La reconocida banda uruguaya, una de las más convocantes del rock en español, se presentará el jueves en New Park. Con más de tres décadas de trayectoria, NTVG ofrecerá un recorrido por las canciones de su último trabajo discográfico y por los clásicos que marcaron su carrera.

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27 de julio de 2026 a las 11:37 a. m.
No Te Va Gustar llega a Pergamino con la gira de su nuevo álbum Florece en el Caos
La gira que llegará a Pergamino tiene como eje la presentación del álbum Florece en el Caos.

Este jueves 30, a las 21:00, No Te Va Gustar (NTVG) volverá a encontrarse con el público pergaminense en un esperado recital que tendrá lugar en New Park, ubicado en avenida Dr. Aquileo Buccar 1450. El espectáculo forma parte de la gira de presentación de Florece en el Caos, el más reciente trabajo discográfico de la banda uruguaya, que continúa recorriendo escenarios de Argentina y otros países de la región.

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera online a través de Planeta Entrada.

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Más de tres décadas de historia

Formada en Montevideo en 1994 por un grupo de amigos del liceo que decidió participar en un festival barrial, No Te Va Gustar creció hasta convertirse en una de las bandas más importantes y convocantes del rock en español. En más de 30 años de trayectoria consolidó una identidad musical propia, trascendiendo las fronteras de Uruguay y posicionándose como un referente de la escena latinoamericana.

A lo largo de su carrera, el grupo realizó extensas giras por Sudamérica y también llevó su música a países como Cuba, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra y España, conquistando públicos de distintas culturas sin perder su esencia.

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Un sonido con identidad propia

Uno de los rasgos distintivos de NTVG es la capacidad de combinar el rock con otros estilos como el reggae, el ska, el folk y la murga, logrando una propuesta sonora tan ecléctica como reconocible. Esa búsqueda constante también se refleja en el estudio de grabación, donde cada disco incorpora nuevas texturas e influencias sin perder la identidad que caracteriza al grupo.

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El resultado ha sido una discografía ampliamente reconocida por el público y la crítica: todos sus álbumes obtuvieron certificaciones de Oro o Platino y fueron editados en numerosos países de América y Europa.

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Florece en el Caos

La gira que llegará a Pergamino tiene como eje la presentación de Florece en el Caos, un álbum que reafirma el espíritu creativo de la banda y su permanente evolución artística. El repertorio también incluirá muchos de los clásicos que acompañaron a varias generaciones de seguidores y que convirtieron a canciones como "Chau", "A las nueve", "Tan lejos" y "Verte reír" en verdaderos himnos del rock rioplatense.

Con una puesta en escena de alto nivel y la intensidad que caracteriza a sus conciertos, No Te Va Gustar promete una noche especial para el público local, en un reencuentro que combinará las novedades de su última producción con un recorrido por los grandes éxitos de una de las bandas más influyentes de la música latinoamericana.

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