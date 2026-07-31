Teatro, música, cine y propuestas para disfrutar el último fin de semana de vacaciones

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Cultura

Pergamino ofrece una variada programación para todas las edades, con obras de microteatro, recitales, espectáculos infantiles, exposiciones de arte, cine, visitas a museos y propuestas para bailar.

31 de julio de 2026 a las 09:30 a. m.

31 de julio de 2026 a las 09:30 a. m.

Pergamino vivirá un intenso fin de semana cultural con una amplia oferta de actividades para despedir las vacaciones de invierno. La agenda incluye funciones de Microteatro, conciertos de rock, pop y música de autor, espectáculos infantiles, cine con cinco películas en cartelera, muestras de arte, propuestas para bailar y recorridos por los museos de la ciudad y la región. Con opciones gratuitas y aranceladas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación pensada para todos los gustos y edades.

Microteatro Pergamino Cuatro micro experiencias Microteatro Pergamino anuncia las funciones para este fin de semana. Este viernes, sábado y domingo subirán a escena cuatro obras consecutivas en formato breve con localidades limitadas. Estas son: “La Olga y El Pocho” de Rubén Casabella, con Graciela Saccone; “Son andaluz, raíz, tacón y libertad”, con Isabel Aguilar e Ingrid Hauteville; “Mi psicólogo me bloqueó”, de Rafa Rivas, con Laura Palacio; “No entiendo el método”, de Rafa Rivas, con Benjamín Godoy.

Dirección: Chile 798, sala 1 y 2. Viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Anticipadas $20.000; general (en puerta): $25.000. Teléfono: 2477464683 (WhatsApp).

Artemás Diversidad creativa En la galería ArteMás se habilitó la muestra Diversidad creativa, integrada por Ana Adba, Gloria Blanco, Ester Cascardo, Graciela Castellano, Silvia Giménez, Sebastián Grondona y Ana Malmierca. El grupo presenta una selección de trabajos realizados en el último período, cada uno siguiendo una línea personal y única.

Echevarría 555, a las 19:00. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17.30 a 19:30.

Florentino Teatro Bar Rock nacional y pop latino Este viernes se presenta en Florentino Teatro Bar, un espectáculo de rock y pop latino. Participarán Ivana Olivera, Vanina Gabrich, Pía Sánchez Bazán u Gabriel Kuriger. Estarán acompañados por los músicos Fernando Vila en piano, Pepe Moran en percusión y Gerardo Opezzo en bajo. La dirección es de Cora Tulliani.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Entrada a $15000. Reservas al 2477 554459.

Cinema Pergamino Cinco películas En los últimos días de vacaciones de invierno en Cinema Pergamino se proyectan las películas Toy Story 5, Minions y Monstruos, Moana (Live Action), La Odisea y Spider-Man: Un nuevo día.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

El Yerta Club Cultural Teatro y música infantil y conciertos Este sábado y domingo habrá espectáculos en El Yerta Club Cultural. Este sábado se presenta el saxofonista Cristian Berrondo acompañado por Fernando Vila (15000). El domingo habrá dos conciertos: llegan AN Espil y Secches con música de Charly García y, Jerónimo en Vuelo con Monólogos de la canción (anticipadas $18000).

Estrada 1953, sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta Luis Claudio (anticipadas $7000 hasta el viernes al mediodía). El sábado se presenta el grupo Sensación (anticipadas a $6000 hasta el sábado al mediodía). En ambas veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Música Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes se presenta la cantante local Poli con artistas invitados. El sábado se presenta Tomás Trotta con baladas de ayer y hoy. Como invitado estará Leonidas (entrada $7000).

Avenida Alsina 950. Viernes y sábado a las 21:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

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Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Viernes, sábados de 16:30 a 20:00; sábado y domingo de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: museo@pergamino.gob.ar

INFANTILES Gimnasio Municipal Potencia Pergamino el show Este viernes y sábado llega Potencia Pergamino el show, una propuesta de Tomás Pérsico y Yamila Miranda de circo, danza, acrobacia y tecnología, declarado de Interés Municipal. Se trata de un espectáculo para toda la familia lleno de magia, emoción y adrenalina.

Parque Municipal, viernes a las 20:30; sábado a las 17:00. Entradas por passline.com o en Rocha 787, Juan B. Justo 2059, Colón 449, Guido 1547 o Paraguay 233.

Casa de la Cultura Piñón Fijo Este viernes se presenta en la sala de la Casa de la Cultura el payaso, cantante, cantautor y conductor de televisión Piñón Fijo, como cierre de su gira de vacaciones de invierno por la provincia de Buenos Aires.

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General Paz 600, a las 16:00. En la boletería del teatro por la tarde o de forma online en la plataforma Plateaunotickets.

Teatro Unión Ferroviaria Capetín y Violeta Margarita En el Teatro Unión Ferroviaria Capetín y Violeta Margarita, los personajes interpretados por Germán Alippi y Silvina Pellieri, cumplen 35 años de trayectoria y lo festejan con "La gran fiesta", el espectáculo reúne a más de 40 personajes en escena, pantallas LED, numerosos cambios de vestuario y canciones interpretadas en vivo, en una producción especialmente preparada para cerrar un ciclo que marcó a varias generaciones de niños.

Avenida Alsina 530. Hasta el 2 de agosto, a las 17:30. Anticipadas al 2477 354339.

Espacio GAE Planeta Genio Planeta Genio brinda sus últimas funciones. En esta nueva historia, el público viaja hasta un planeta donde la imaginación, la amistad y el juego buscarán imponerse sobre el uso excesivo de las pantallas, invitando a grandes y chicos a reflexionar, emocionarse y divertirse a través de una experiencia teatral llena de música, humor y emoción.

Guido 720. Sábado a las 15:00 y domingo a las 16:00. Los tickets pueden adquirirse a través de los enlaces disponibles en el perfil de Instagram @elgenioteatro o mediante WhatsApp al 2477 228002.

El Yerta Club Cultural Bosque Este viernes llega Bosque, una experiencia teatral de música y poesía para los sentidos, para pequeños de 6 meses a 3 años. Duración: 50 minutos.

Estrada 1953, a las 16:00. Entradas a $17000 – 2 por $30000 – 3 por 45000 – 4 por $55000. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc