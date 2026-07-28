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San Pedro: Ciervo Tapera es finalista del concurso que llevará una banda al escenario de Cosquín Rock 2027

La banda de San Pedro integra el selecto grupo de diez finalistas del certamen nacional "Sacamos las Bandas del Garage", entre más de 600 proyectos de todo el país.

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28 de julio de 2026 a las 07:00 p. m.
San Pedro: Ciervo Tapera es finalista del concurso que llevará una banda al escenario de Cosquín Rock 2027

La banda de la ciudad de San Pedro Ciervo Tapera alcanzó un importante reconocimiento al convertirse en una de las diez finalistas del certamen nacional "Sacamos las Bandas del Garage". La competencia, organizada por Cosquín Rock Radio, definirá qué grupo integrará la programación oficial de Cosquín Rock 2027.

Ciervo Tapera representa a San Pedro en una competencia federal

El concurso reunió a más de 600 bandas y solistas de distintos puntos de la Argentina, que participaron en una primera etapa de selección. Tras ese proceso, el comité organizador eligió a los diez proyectos que avanzaron a la instancia decisiva.

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En este tramo final, Ciervo Tapera es la única representante de San Pedro y una de las bandas que defenderá a la provincia de Buenos Aires frente a propuestas de Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Rioja y Córdoba.

Entre los finalistas también se encuentran Cada Cual (Santa Fe), Ave Negra (San Luis), Toboganes Acuáticos, Bruno Pinto y Julián Julián y Los Galgos (Mendoza), Kambalache (La Rioja), además de Lavanda Ámbar, DI33Z y Los Gorgonitas (Córdoba).

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Un jurado integrado por referentes del rock argentino elegirá al ganador

La banda que obtenga el primer puesto será seleccionada por un Jurado de Notables conformado por reconocidos músicos y productores de la escena nacional.

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Entre quienes tendrán la responsabilidad de elegir al ganador figuran Germán Daffunchio (Las Pelotas), Lula Bertoldi (Eruca Sativa), Ricardo Tapia (La Mississippi), Daniel Suárez y Germán "Cóndor" Sbarbati (Bersuit), Beto Olguín (Los Pérez García), José Palazzo, Diego Pampiglione (Los Caligaris), Francisco Lago (Cruzando el Charco), Goyo Degano (Bándalos Chinos), César Andino (Cabezones), Loretta Sorbello y Fernando Ormeño, entre otros referentes del rock argentino.

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Quiénes integran Ciervo Tapera y qué significa esta oportunidad

La formación está integrada por Matías Pisani en voz y guitarra, Leonel Mamberto en guitarra y coros, Andrés Corbalán en armónica, Lucas Pisani en bajo y coros, Franco Santachita en percusión y Boris Kropylnycky en batería.

La clasificación a la final representa un importante impulso para la carrera del grupo, que tendrá la posibilidad de competir por un lugar en uno de los festivales de rock más importantes de Latinoamérica. La resolución del certamen definirá cuál de las diez bandas finalistas se presentará en la edición 2027 de Cosquín Rock, una vidriera de gran relevancia para los artistas emergentes del país.

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