San Nicolás: Más de 3.500 vecinos ya participaron de la consulta por el futuro de El Arenal y Barranquitas

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San Nicolás

La convocatoria impulsada por el Municipio de San Nicolás cierra este miércoles con miles de aportes para definir el plan de manejo del EcoParque y las playas.

La participación ciudadana para definir el futuro del EcoParque y de las playas El Arenal y Barranquitas entra en sus últimas horas con una importante respuesta de la comunidad. A pocas horas del cierre de la convocatoria, el Municipio de San Nicolás confirmó que ya se recibieron más de 3.500 presentaciones de vecinos, instituciones y organizaciones.

Más de 3.500 aportes para el plan de manejo del EcoParque El procedimiento participativo permanecerá abierto hasta este miércoles 29 de julio y forma parte del proceso iniciado por la Municipalidad de San Nicolás para elaborar un nuevo marco normativo destinado al EcoParque, luego de obtener la aprobación provincial para avanzar con un plan de manejo del área natural.

La propuesta busca recuperar y preservar las playas El Arenal y Barranquitas mediante una ordenanza que regule los distintos usos del predio, estableciendo criterios de conservación ambiental compatibles con actividades recreativas, turísticas, educativas y científicas de bajo impacto.

Al presentar la iniciativa, el secretario de Gobierno, Matías Grams, explicó que el objetivo es "regular los usos que tienen tanto el EcoParque como las playas, protegiendo la flora y la fauna local y estableciendo normas para que todos podamos disfrutar de estos espacios garantizando la mayor protección ambiental".

Una vez concluida la instancia participativa, el Ejecutivo municipal analizará todas las propuestas recibidas para incorporar aquellas que resulten viables antes de enviar el proyecto definitivo al Honorable Concejo Deliberante.

Qué establece el proyecto para El Arenal y Barranquitas La iniciativa contempla un nuevo esquema de protección para un área natural de más de 2.100 hectáreas, integrada por bosques nativos, humedales y ambientes ribereños de alto valor ecológico.

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Entre los principales puntos del proyecto se establece la circulación únicamente por caminos habilitados, con velocidades reducidas y bajo criterios de protección ambiental. Además, se busca garantizar el acceso seguro a sectores recreativos como El Arenal y Barranquitas sin afectar los ecosistemas que integran el EcoParque.

El texto también prioriza la movilidad peatonal y cicloturística e incorpora un sistema de zonificación ambiental que definirá qué actividades podrán desarrollarse en cada sector, preservando especialmente las áreas de mayor sensibilidad ecológica.

Últimas horas para participar de la consulta pública La convocatoria está dirigida a vecinos, instituciones, organizaciones sociales y cualquier persona interesada en realizar aportes al proyecto de ordenanza.

Hasta la mañana de este martes ya se habían contabilizado más de 3.500 presentaciones, una cifra que refleja el fuerte interés generado por una iniciativa que definirá el futuro de uno de los principales espacios naturales de San Nicolás.