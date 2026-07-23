Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
San Nicolás

San Nicolás: El Hospital San Felipe atendió a más de 1.500 heridos por accidentes de tránsito entre 2025 y 2026

El 56% de los pacientes lesionados circulaba en motocicleta. El hospital alertó sobre las graves secuelas físicas y emocionales.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
23 de julio de 2026 a las 05:17 p. m.
San Nicolás: El Hospital San Felipe atendió a más de 1.500 heridos por accidentes de tránsito entre 2025 y 2026

El Hospital San Felipe de San Nicolás informó que entre el inicio de 2025 y lo que va de 2026 asistió a 1.503 personas heridas en accidentes de tránsito. La mayoría de los pacientes se desplazaba en motocicleta, un dato que vuelve a poner el foco sobre la seguridad vial en la región.

Más de la mitad de los heridos viajaba en motocicleta

Según las estadísticas difundidas por el establecimiento sanitario, el 56% de las personas atendidas tras sufrir un siniestro vial circulaba en motocicleta al momento del accidente. La cifra confirma la alta participación de este tipo de vehículos en los episodios de tránsito que generan lesiones de distinta gravedad y demandan atención médica.

Publicidad

Las mas leidas de San Nicolás

1

Accidente fatal: murió un hombre de San Nicolás en un choque entre un camión y una Kangoo

22/7, 10:29 a. m.
Accidente fatal: murió un hombre de San Nicolás en un choque entre un camión y una Kangoo
2

San Nicolás: Constanza Chavarría sufrió graves quemaduras y organizan una campaña solidaria para ayudar con su tratamiento

18/7, 05:00 a. m.
San Nicolás: Constanza Chavarría sufrió graves quemaduras y organizan una campaña solidaria para ayudar con su tratamiento
3

San Nicolás: Cortes en rutas y accesos, organizaciones sociales protestarán este miércoles

21/7, 10:03 a. m.
San Nicolás: Cortes en rutas y accesos, organizaciones sociales protestarán este miércoles
4

San Nicolás: Manipulaba nafta, prendió un cigarrillo y desató un incendio, él y su hijo fueron hospitalizados

20/7, 10:05 a. m.
San Nicolás: Manipulaba nafta, prendió un cigarrillo y desató un incendio, él y su hijo fueron hospitalizados
5

San Nicolás: Buscaban detener a un hombre y hallaron más de 5 kilos de marihuana

16/7, 09:34 a. m.
San Nicolás: Buscaban detener a un hombre y hallaron más de 5 kilos de marihuana

En total, el hospital recibió a 1.503 pacientes lesionados entre 2025 y lo que transcurrió de 2026, una cantidad que evidencia el fuerte impacto que los accidentes de tránsito continúan teniendo sobre el sistema público de salud.

Las secuelas de los accidentes de tránsito pueden durar toda la vida

Desde el Hospital San Felipe advirtieron que sobrevivir a un accidente no siempre significa una recuperación total. Muchos pacientes deben afrontar largos procesos de rehabilitación que pueden extenderse durante meses o incluso años.

Publicidad

Además de las lesiones físicas, los profesionales remarcaron que numerosos afectados conviven con discapacidades permanentes, dolor crónico, amputaciones o consecuencias psicológicas como ansiedad, miedo a volver a conducir y trastornos emocionales derivados del hecho traumático.

Seguí leyendo

San Pedro: FinEs abrirá un punto de inscripción durante la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo
Región

San Pedro: FinEs abrirá un punto de inscripción durante la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo

El impacto también alcanza a las familias, que suelen reorganizar su vida cotidiana para acompañar la recuperación de los pacientes y afrontar importantes costos económicos y emocionales.

Publicidad

Prevención vial: las recomendaciones para reducir los accidentes

Frente a este escenario, desde el nosocomio insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y promover una conducción responsable para disminuir la cantidad de siniestros.

Entre las principales recomendaciones recordaron la importancia de utilizar siempre el casco en motocicletas, respetar las normas de tránsito, evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, no manejar bajo los efectos del alcohol y no transportar más pasajeros de los permitidos, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Publicidad

Los datos se difundieron en un contexto preocupante para San Nicolás. En lo que va de 2026 ya se registraron siete víctimas fatales por accidentes de tránsito en el partido, mientras que durante todo 2025 se contabilizaron nueve fallecidos, reflejando que la siniestralidad vial continúa siendo una de las principales problemáticas de seguridad y salud pública en la ciudad.

TránsitoSan NicolásSeguridad vialHospital San FelipeCiudad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...

Galería de imágenes (1)