San Nicolás: El Hospital San Felipe atendió a más de 1.500 heridos por accidentes de tránsito entre 2025 y 2026

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San Nicolás

El 56% de los pacientes lesionados circulaba en motocicleta. El hospital alertó sobre las graves secuelas físicas y emocionales.

El Hospital San Felipe de San Nicolás informó que entre el inicio de 2025 y lo que va de 2026 asistió a 1.503 personas heridas en accidentes de tránsito. La mayoría de los pacientes se desplazaba en motocicleta, un dato que vuelve a poner el foco sobre la seguridad vial en la región.

Más de la mitad de los heridos viajaba en motocicleta Según las estadísticas difundidas por el establecimiento sanitario, el 56% de las personas atendidas tras sufrir un siniestro vial circulaba en motocicleta al momento del accidente. La cifra confirma la alta participación de este tipo de vehículos en los episodios de tránsito que generan lesiones de distinta gravedad y demandan atención médica.

En total, el hospital recibió a 1.503 pacientes lesionados entre 2025 y lo que transcurrió de 2026, una cantidad que evidencia el fuerte impacto que los accidentes de tránsito continúan teniendo sobre el sistema público de salud.

Las secuelas de los accidentes de tránsito pueden durar toda la vida Desde el Hospital San Felipe advirtieron que sobrevivir a un accidente no siempre significa una recuperación total. Muchos pacientes deben afrontar largos procesos de rehabilitación que pueden extenderse durante meses o incluso años.

Además de las lesiones físicas, los profesionales remarcaron que numerosos afectados conviven con discapacidades permanentes, dolor crónico, amputaciones o consecuencias psicológicas como ansiedad, miedo a volver a conducir y trastornos emocionales derivados del hecho traumático.

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El impacto también alcanza a las familias, que suelen reorganizar su vida cotidiana para acompañar la recuperación de los pacientes y afrontar importantes costos económicos y emocionales.

Prevención vial: las recomendaciones para reducir los accidentes Frente a este escenario, desde el nosocomio insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y promover una conducción responsable para disminuir la cantidad de siniestros.

Entre las principales recomendaciones recordaron la importancia de utilizar siempre el casco en motocicletas, respetar las normas de tránsito, evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, no manejar bajo los efectos del alcohol y no transportar más pasajeros de los permitidos, especialmente cuando se trata de menores de edad.