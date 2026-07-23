San Pedro: FinEs abrirá un punto de inscripción durante la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo

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El programa FinEs permitirá realizar inscripciones durante la Fiesta de la Naranja de Ombligo, facilitando el acceso a quienes deseen finalizar sus estudios secundarios.

El programa de Finalización de Estudios Secundarios (FinEs) contará con un punto especial de inscripción durante la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, que se realizará los días 25 y 26 de julio en la ciudad de San Pedro. La propuesta busca acercar el acceso a la educación a vecinos que aún no completaron el nivel secundario.

FinEs tendrá un espacio de inscripción en la Fiesta de la Naranja de Ombligo La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Pedro. Durante ambas jornadas del tradicional evento, los interesados podrán acercarse al stand de FinEs para iniciar el trámite de inscripción.

El punto de atención funcionará el viernes 25 y el sábado 26 de julio, entre las 15:30 y las 19:30, coincidiendo con el desarrollo de las actividades culturales, recreativas y gastronómicas que forman parte de la octava edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo.

Qué documentación se necesita para inscribirse en el programa FinEs Las personas que deseen anotarse deberán presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), fotocopia de la partida de nacimiento y la constancia de estudios cursados o una copia del libro matriz firmada y sellada por la escuela secundaria de origen.

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Desde la organización explicaron que quienes no cuenten con toda la documentación requerida al momento de la inscripción igualmente podrán iniciar el trámite. De esta manera, se busca evitar que la falta de algún documento se convierta en un obstáculo para retomar los estudios.

Una oportunidad para finalizar los estudios secundarios El programa FinEs constituye una de las principales herramientas educativas destinadas a jóvenes y adultos que, por distintos motivos, no pudieron completar el nivel secundario. La instalación de un punto de inscripción en un evento masivo como la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo apunta a facilitar el acceso al programa y acercar esta oportunidad a un mayor número de vecinos.