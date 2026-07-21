La crisis metalúrgica golpea a Ramallo: se perdieron casi 400 empleos en seis meses

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La caída de la actividad siderúrgica y el cierre de empresas provocaron la pérdida de unos 385 puestos de trabajo durante el primer semestre de 2026.

La crisis que atraviesa la industria siderúrgica continúa impactando con fuerza en San Nicolás y Ramallo. Durante el primer semestre de 2026 se perdieron cerca de 400 puestos de trabajo en el sector metalúrgico como consecuencia del cierre de empresas, la reducción de contratos y la caída sostenida de la actividad industrial.

El escenario afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas contratistas vinculadas a Ternium, que enfrentan una fuerte disminución de la demanda, dificultades para sostener sus operaciones y un contexto adverso marcado por la competencia de las importaciones de acero, especialmente provenientes de China.

Cierre de empresas y cientos de despidos en San Nicolás y Ramallo Según datos relevados durante el primer semestre, unas 385 fuentes laborales se perdieron en el entramado metalúrgico regional. La cifra surge de despidos, contratos discontinuados y el cierre definitivo de empresas que prestaban servicios para la industria siderúrgica.

Entre las firmas que dejaron de operar se encuentran Tecsesi, Leval y Damluc, tres compañías que cesaron sus actividades durante 2026. En paralelo, Welding Alloys Argentina redujo su plantilla mediante despidos, mientras que Ternium discontinuó alrededor de 140 contratos eventuales entre distintas etapas del año.

Tecsesi, Leval y Damluc: el impacto de los cierres industriales El caso de mayor impacto fue el de Tecsesi S.A., empresa del Grupo Techint que hasta febrero empleaba a unos 280 trabajadores en la planta General Savio. Tras el cierre de sus operaciones, alrededor de 170 operarios fueron incorporados por Ternium y otros 50 lograron reubicarse en distintas empresas gracias a gestiones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Nicolás.

Posteriormente cerró Leval S.A., cuya crisis culminó con la pérdida de 52 puestos de trabajo entre empleados metalúrgicos, administrativos y personal de supervisión.

La situación también alcanzó a Damluc, empresa radicada en el Parque Industrial Comirsa y dedicada exclusivamente a prestar servicios para Ternium. El cese de actividades dejó cerca de 80 trabajadores sin empleo, aunque unos 30 pudieron ser reincorporados en otras firmas.

La caída de la actividad siderúrgica preocupa al sector metalúrgico Otro de los episodios registrados durante este año fue el despido de 13 trabajadores de Welding Alloys Argentina, empresa de origen británico instalada en Comirsa. Desde la UOM señalaron que la firma arrastraba una delicada situación económica debido a la disminución de contratos y a la caída de la demanda durante los últimos dos años.

En paralelo, Ternium redujo significativamente la cantidad de trabajadores eventuales. Primero fueron alrededor de 80 contratos que no se renovaron y, más recientemente, otros 60 fueron interrumpidos antes de lo previsto.