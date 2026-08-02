En Pergamino, los accidentes de tránsito cayeron un 27,8% en el primer semestre

Pergamino

De acuerdo con el relevamiento realizado por el área municipal, entre enero y junio de este año se contabilizaron 528 siniestros viales, frente a los 731 ocurridos durante el mismo período de 2025.

Pergamino registró durante el primer semestre de 2026 una de las mejores estadísticas de seguridad vial de los últimos años. Los datos oficiales difundidos a través de la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito muestran una marcada disminución en la cantidad de accidentes de tráfico y de las personas lesionadas, consolidando una tendencia positiva que las autoridades atribuyen a una política sostenida de prevención, fiscalización y educación vial.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el área municipal, entre enero y junio de este año se contabilizaron 528 siniestros viales, frente a los 731 ocurridos durante el mismo período de 2025. La diferencia representa 203 accidentes menos, lo que equivale a una reducción del 27,8 por ciento, un indicador que posiciona al semestre como uno de los más favorables en materia de seguridad vial en la ciudad.

Estas cifras adquieren aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que la movilidad urbana continúa siendo intensa y que el parque automotor de Pergamino mantiene un crecimiento sostenido, con una importante circulación diaria de los automóviles, las motocicletas, utilitario y transportes de cargas. En ese contexto, lograr una disminución de casi tres de cada diez siniestros refleja un cambio significativo en los indicadores de tránsito.

La tendencia también quedó reflejada durante junio, cuando se produjo una de las bajas más pronunciadas. Mientras que en junio de 2025 se habían registrado 131 accidentes, durante el mismo mes de este año la cifra descendió a 78, lo que representa una disminución del 39,5 por ciento. Además, ese número se ubicó un 35,1 por ciento por debajo del promedio mensual de accidentes registrado durante el año pasado, que fue de 120 siniestros, confirmando que no se trata de un hecho aislado sino del resultado de un proceso sostenido.

Otro de los indicadores que las autoridades consideran centrales es la reducción en la cantidad de personas lesionadas. Durante el primer semestre de 2025 resultaron heridas 397 personas, mientras que entre enero y junio de 2026 fueron 307. Esto implica que 90 personas menos sufrieron lesiones como consecuencia de un accidente de tránsito, lo que representa una disminución del 22,7 por ciento.

Más allá de la importancia estadística, desde la Subsecretaría remarcan que cada uno de esos números representa una situación de riesgo que pudo evitarse. Detrás de la disminución de accidentes aparecen menos intervenciones de los servicios de emergencia, menos ocupación de recursos sanitarios, menores pérdidas materiales y, sobre todo, menos familias enfrentando las consecuencias físicas, emocionales y económicas que suele dejar un siniestro vial.

Un trabajo estratégico Desde el Municipio explicaron que estos resultados son consecuencia de una estrategia integral que se viene desarrollando desde hace varios años y que combina controles preventivos, presencia permanente de inspectores en distintos puntos de la ciudad, operativos vehiculares, controles de alcoholemia, campañas de concientización y un permanente análisis de la información estadística para identificar sectores de mayor riesgo y orientar allí las acciones preventivas. A ello se suma el trabajo coordinado con otras áreas municipales, las fuerzas de seguridad, el sistema de salud y los servicios de emergencia, permitiendo una respuesta más eficiente tanto en la prevención como en la atención de los incidentes cuando éstos ocurren.

El fortalecimiento de la educación vial también forma parte de la estrategia impulsada por la Municipalidad. Las campañas dirigidas a motociclistas, automovilistas, ciclistas y peatones buscan promover conductas responsables, fomentar el respeto por las normas de tránsito y reducir los factores de riesgo que habitualmente intervienen en los accidentes, como el exceso de velocidad, las distracciones al volante, el consumo de alcohol y la falta de utilización de elementos de seguridad.

Seguí leyendo Cultura Teatro San Martín: cómo será la inauguración y el modelo de funcionamiento

Al referirse a resultados obtenidos, el subsecretario de Inspección General y Tránsito, Marcos Turrini, destacó que todas las estadísticas reflejan mucho más que una mejora numérica. “Muchas veces, cuando se habla de porcentajes, alguien puede pensar que una reducción del 27,8 por ciento no es tan importante. Pero quienes trabajamos todos los días en la calle sabemos perfectamente lo que representan esos números. Estamos hablando de 203 siniestros viales menos en apenas seis meses. Eso significa 203 intervenciones que no fueron necesarias, ambulancias que no tuvieron que acudir a un accidente, personal de salud, bomberos, policías e inspectores que pudieron destinar sus recursos a otras emergencias.

“Significa menos daños materiales, menos personas lesionadas y, fundamentalmente, menos familias atravesando momentos de angustia o recibiendo una noticia que puede cambiarles la vida para siempre. Detrás de cada accidente evitado hay una historia que no terminó en tragedia. Ese es el verdadero valor de estas estadísticas y el motivo por el cual vamos a seguir trabajando con la misma convicción todos los días”, expresó el funcionario.

Mayor seguridad vial Asimismo, sostuvo que estos resultados demuestran que las políticas públicas sostenidas en el tiempo producen efectos concretos cuando se desarrollan con planificación, continuidad y compromiso institucional. “La seguridad vial requiere de un Estado presente que controle, prevenga y eduque, pero también del compromiso cotidiano de cada conductor, motociclista, ciclista y peatón. El cumplimiento de las normas de tránsito sigue siendo una responsabilidad compartida y es la base para continuar reduciendo los siniestros”, afirmó Turrini.

Seguí leyendo Pergamino Urquiza se acerca a un cambio histórico: el gas natural ya tiene obras adjudicadas

Desde la Subsecretaría destacaron además el trabajo diario que desarrolla el cuerpo de inspectores municipales, cuya presencia permanente en las calles, junto con la capacitación continua del personal, la planificación técnica de los operativos y el monitoreo constante de los indicadores, permitieron consolidar una política pública que hoy exhibe resultados concretos.