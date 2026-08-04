El Toyota Camry hecho en Pergamino logró su primer Top 10 en el TC Pista

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"Es una satisfacción lograr estar dentro de los 10 y que todo lo que pensamos hace más de un año esté dando sus frutos", destacó Christian Pereyra luego del octavo puesto conseguido por el piloto santacruceño Juan Antonio Sandín en el autódromo San Juan Villicum.

El proyecto del TC 100% pergaminense dio un paso adelante el último fin de semana en el autódromo San Juan Villicum. En la novena fecha del TC Pista, el Toyota Camry construido íntegramente en Pergamino y atendido por el equipo de Christian Pereyra junto al Matías Jalaf Competición consiguió el mejor resultado desde su debut al finalizar octavo, luego de haber cruzado la bandera a cuadros en la décima posición y avanzar dos lugares en el clasificador definitivo por sanciones aplicadas a otros competidores.

El resultado adquiere un valor especial por tratarse de apenas la tercera competencia del auto y también por el contexto en el que llegó. Después del fuerte accidente sufrido en Rafaela, que obligó a reconstruir prácticamente por completo el vehículo en apenas tres semanas, el equipo logró recuperarse y colocar nuevamente al Camry dentro del lote de protagonistas de la categoría que sirve de antesala al Turismo Carretera.

El crecimiento también acompaña al piloto. Juan Antonio Sandín, oriundo de Perito Moreno, está disputando su primera temporada en el TC Pista, mientras paralelamente compite en el TC Pista Pick Up, sumando kilómetros y experiencia en su proceso de adaptación al automovilismo de elite.

El recorrido del proyecto refleja una evolución constante. El Toyota Camry debutó en la sexta fecha, disputada a fines de mayo en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, donde finalizó 15º. En la siguiente presentación, en Rafaela, un accidente provocó importantes daños estructurales en el auto, situación que obligó al equipo a ausentarse en la fecha de Posadas para concentrarse en la reconstrucción. El regreso en San Juan Villicum terminó con un valioso Top 10 que alimenta las expectativas de cara al resto del campeonato.

LA ENTREVISTA COMPLETA A CHRISTIAN PEREYRA

“Es una satisfacción para el equipo” En diálogo con el programa Fuera de Página, que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1, Christian Pereyra expresó la satisfacción del equipo por el resultado obtenido y destacó el trabajo realizado durante los últimos meses. “Es una satisfacción para el equipo lograr estar dentro de los 10 primeros, lograr que el auto no tenga problemas mecánicos, que todo lo que uno pensó, diagramó y diseñó hace más de un año esté dando sus frutos", afirmó.

El responsable del proyecto también remarcó la importancia de haber consolidado aspectos fundamentales de la estructura. “La incorporación de Fabio Di Palma como motorista, que los motores sean del equipo, un montón de cosas que eran lógicas pero había que redondearlas y llevarlas a cabo. Por suerte todo está saliendo bien y habla un poco de toda la capacidad de nuestro equipo para el armado y el trabajo del auto", sostuvo.

Una reconstrucción contrarreloj El octavo puesto cobra todavía mayor relevancia si se tiene en cuenta el enorme esfuerzo realizado tras el accidente de Rafaela. "Fue realmente duro para el equipo. El auto quedó destruido íntegramente. Cuando el golpe es tan grande no podés dejar de revisar nada. Se desarmó completo, se hicieron muchos elementos nuevos, suspensión, rótulas, tornillos... un montón de cosas que iban apareciendo rotas", recordó Pereyra.

“Hubo que rehacerlo. Hasta los pisos se tuvieron que cambiar, pelar nuevamente la jaula y arrancar casi de cero en 21 días. Lleva mucho dinero, mucho tiempo y muchísimas horas de trabajo. Terminamos el último día casi sin dormir, pero salió todo bien y pudimos volver a poner el auto en pista", explicó.

El objetivo deportivo, remarcó, nunca cambió. "Queremos que Sandín conozca todas las pistas este año, que sume kilometraje y que el año que viene podamos ir por algo más."

La evolución de Sandín Para Pereyra, el crecimiento del piloto santacruceño constituye otro de los aspectos más positivos del proyecto. "Está creciendo mucho en el automovilismo. No es profesional de esto y compite contra pilotos más jóvenes que vienen haciendo toda la escalera para llegar al Turismo Carretera. Además, muchos corren en tres o cuatro categorías y tienen muchísima experiencia desde el karting. Él empezó de grande y está haciendo todo lo que puede".

En ese sentido, explicó cuál es la prioridad para el resto de la temporada. "Lo que le faltan son kilómetros arriba del auto. Eso es lo que vamos a tratar de lograr de acá a fin de año, que pueda girar todo lo posible para seguir sumando experiencia".

A ello se suma el proceso de recuperación física tras las lesiones sufridas en el accidente de Rafaela, que incluso le impidieron disputar dos fechas del TC Pista Pick Up. "Cuantos más kilómetros pueda sumar, tanto en el TC Pista como en las Pick Up, mucho mejor. Hasta ahora el auto viene cumpliendo con todo lo que nos planteamos, pudo girar todas las vueltas previstas y eso es muy importante".

Un proyecto que superó adversidades El responsable del equipo reconoció que el comienzo del emprendimiento estuvo lejos de ser sencillo, aunque justamente eso potencia el valor de los resultados obtenidos. "Estoy re contento. Fue muy positivo. Hoy tenemos confirmado que el auto va a correr hasta fin de año como mínimo y con proyecciones para seguir. Juan (Sandín) está muy conforme con el auto y con el equipo, y quiere continuar".

Además, destacó la respuesta del grupo de trabajo frente a las dificultades. "Nos pasó todo lo peor que nos podía pasar en muy poco tiempo y nos estamos reponiendo. Hay un enorme esfuerzo de todos los chicos del equipo. Gracias a ellos pudimos terminar los autos. También hay muchísima gente de Pergamino, proveedores y colaboradores que nos están dando una mano para organizarnos y seguir creciendo. Todo está saliendo como lo habíamos planificado".

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Aunque el objetivo máximo siempre será ganar, Pereyra mantiene una visión realista del proceso: "Desde el primer minuto trabajamos para lograr el triunfo, pero también somos conscientes de que contamos con un piloto nuevo en una categoría nueva. Estamos muy contentos y vamos a seguir poniéndole todo para hacer kilómetros y conseguir mejores resultados cuanto antes".

Jalaf volvió al Turismo Carretera El fin de semana sanjuanino también marcó el regreso de Matías Jalaf al Turismo Carretera con el Ford Mustang del equipo, finalizando 24º en el tradicional Desafío de las Estrellas, competencia especial que reunió a 53 participantes.

"Queríamos hacer una prueba antes y no llegamos por todo lo que nos había pasado organizativamente, pero el auto llegó en muy buenas condiciones. Me sorprendió el rendimiento. En los entrenamientos estuvimos cerca de los 20 mejores sin tocar prácticamente la puesta a punto", contó Pereyra.

Un inconveniente eléctrico condicionó el resultado final. "Tuvimos una falla a partir de la vuelta 35 o 40 y por eso no pudimos estar más adelante. Creo que en condiciones normales podríamos haber peleado entre los 20 primeros".