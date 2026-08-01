El Club Ciclistas Unidos Pergamino confirmó el Gran Premio para el 11 de octubre

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Claudio Vitta y Juan Novarese, presidente e integrante de la comisión directiva respectivamente, pasaron por LA OPINION Play y anunciaron la fecha de realización de esta competencia que pondrá en juego la Copa Dulio Ferraris.

El ciclismo pergaminense se encamina a vivir la jornada más trascendente de su calendario anual. En una exhaustiva charla con el programa Fuera de Página -que se emite a través de LA OPINION Play y FM 105.1-, los dirigentes del Club Ciclistas Unidos Pergamino, Claudio Vitta (presidente) y Juan Novarese (integrante de la comisión), repasaron la actualidad de la institución, las tareas que vienen llevando a cabo en el circuito El Panorámico y confirmaron la fecha definitiva para la competencia máxima de la ciudad: el Gran Premio "Ciudad de Pergamino - Copa Dulio Ferraris", que se disputará el domingo 11 de octubre.

"A raíz de un pedido especial de la familia de Dulio, reprogramamos la competencia que originalmente estaba prevista para el 27 de septiembre. El domingo 11 de octubre será la fecha definitiva para disputar este Gran Premio", explicó Vitta.

La jornada deportiva promete ser un verdadero festival del pedal: la actividad comenzará a las 9:00 y se extenderá pasadas las 17:30. Para asegurar una amplia convocatoria de corredores de toda la provincia y la región, la organización dispondrá de importantes beneficios: los equipos de seis corredores tendrán una inscripción bonificada (y dos si presentan ocho integrantes), mientras que los atletas que viajen desde más de 100 kilómetros contarán con hospedaje gratuito en el Complejo Pioneer.

Una jornada con homenajes Más allá del atractivo deportivo en la pista, la jornada del 11 de octubre estará impregnada de emotividad. La Copa lleva el nombre de Dulio Ferraris como reconocimiento a uno de los grandes colaboradores del ciclismo en la ciudad y a la camada de dirigentes que hicieron posible la construcción del circuito El Panorámico. En ese mismo marco, se entregará una distinción especial a Héctor Oscar "Cachi" Castro, integrante de aquella comisión que impulsó que Pergamino tenga su circuito de ciclismo.

Asimismo, desde la dirigencia confirmaron que se rendirá un tributo central a las tres máximas figuras de las ruedas finas que dio Pergamino: los olímpicos Raúl Labbate (Montreal 1976), Erminio Suárez y Hugo Pratissoli (ambos en Barcelona 1992). “La intención es colocar una placa recordatoria permanente en la cabina de transmisión con sus nombres y entregarles un diploma de honor. Pergamino tiene que estar orgullosa y agradecida de tener tres ciclistas olímpicos. Es un reconocimiento muy merecido y ya era hora de concretarlo", enfatizó Vitta, quien incluso reveló su anhelo de bautizar en el futuro un evento como el "Gran Premio Los Olímpicos de Pergamino".

Trabajos en El Panorámico Antes del gran evento de octubre, el calendario 2026 de competencias del Club Ciclistas Unidos tendrá su continuidad el próximo domingo 9 de agosto. De cara a esta cita y a las fechas venideras, la comisión directiva y colaboradores no han cesado en las tareas de reacondicionamiento del predio municipal.

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Juan Novarese brindó detalles de los trabajos que se ejecutan a diario: "Se están pintando las líneas del circuito, se corta el césped de forma constante y se cuida el predio. Además, se están construyendo nuevos parrilleros y, con el apoyo de Leo Vitelli, se proyecta la pintura integral de la cabina". La meta de la comisión es brindar instalaciones confortables para que los ciclistas y sus familias disfruten de cada fin de semana de carreras.

En ese sentido, Vitta valoró profundamente el espacio cedido por la Municipalidad de Pergamino y destacó el acompañamiento del Same / Región Sanitaria IV en la provisión de una ambulancia, un requisito indispensable y de elevado costo presupuestario sin el cual no sería posible realizar las competencias en regla.

El sueño del equipo propio Consultado sobre la actualidad del ciclismo de Pergamino en este 2026, Novarese destacó la constancia de los entrenamientos y el resurgimiento del interés por este deporte, especialmente entre los más jóvenes. "Lo principal para un chico que quiere empezar es el apoyo de los padres. En la pista siempre hay ciclistas dispuestos a cuidar a los chicos, a enseñarles cómo pedalear en grupo, por dónde ir y a cultivar el compañerismo", remarcó, recordando que los días de práctica en El Panorámico son los martes, jueves y sábados (de 11:30 a 14:00 en invierno y a partir de las 17:30 en verano, aprovechando la iluminación artificial del predio).

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Por su parte, Vitta resaltó la vigencia de los referentes pergaminenses en la categoría Élite -como Sebastián Cianci, Carlos “Tito” Anías y Juan Cintora, entre otros- que se preparan intensamente para defender la localía en el Gran Premio del 11 de octubre. Al mismo tiempo, renovó el compromiso de la institución de mantener encendida la llama que encendió Raúl Labbate a través de su incansable labor dirigencial.