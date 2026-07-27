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Comienza el desafío mayor: Douglas ya conoce su hoja de ruta en la Zona Campeonato

Se sorteó el fixture de la Fase Campeonato del Torneo Federal A. El "Rojinegro" debutará como visitante ante 9 de Julio de Rafaela, tendrá un solo viaje de larga distancia, a Posadas, y cerrará de local frente a Gimnasia de Chivilcoy.

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27 de julio de 2026 a las 07:49 p. m.
Comienza el desafío mayor: Douglas ya conoce su hoja de ruta en la Zona Campeonato
Douglas Haig iniciará el próximo fin de semana en Rafaela su camino en la Zona Campeonato del Torneo Federal A.

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Fernando Bongiovanni
Fernando BongiovanniPeriodista

Con el envión anímico de haber finalizado primero en la Zona 1, Douglas Haig ya conoce el camino que deberá recorrer en la Fase Campeonato del Torneo Federal A. El Consejo Federal de la AFA realizó este lunes el sorteo del fixture de la segunda etapa del certamen y el conjunto pergaminense integrará el Grupo A, conformado por nueve equipos, en el que buscará uno de los cuatro lugares para los cuartos de final y también asegurar una plaza para la Copa Argentina 2027.

 Arranca de visitante en Rafaela

El debut del equipo dirigido por Sebastián Cejas será el próximo fin de semana en condición de visitante frente a 9 de Julio de Rafaela, un rival al que enfrentó el pasado domingo en el estadio "Miguel Morales". Por la última fecha de la Primera Fase, Douglas Haig se impuso 2 a 1 con goles de Guillermo Pereira y Jonatan Palacio, una victoria que, sumada al empate de Sportivo Belgrano de San Francisco, le permitió quedarse con el primer puesto de la Zona 1.

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El sorteo resultó favorable para el "Rojinegro", ya que el calendario le presenta un recorrido accesible desde el punto de vista logístico. El único viaje de larga distancia será en la quinta fecha, cuando visite a Bartolomé Mitre de Posadas. Además, tendrá fecha libre en la séptima jornada y cerrará su participación en el Grupo A como local frente a Gimnasia de Chivilcoy.

 El fixture de Douglas Haig

Fecha 1: 9 de Julio de Rafaela vs. Douglas Haig.

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Fecha 2: Douglas Haig vs. San Martín de Formosa.

Fecha 3: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Douglas Haig.

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Fecha 4: Douglas Haig vs. Sarmiento de La Banda.

Fecha 5: Bartolomé Mitre de Posadas vs. Douglas Haig.

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Fecha 6: Douglas Haig vs. Sol de América de Formosa.

Fecha 7: Libre.

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Fecha 8: Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Douglas Haig.

Fecha 9: Douglas Haig vs. Gimnasia de Chivilcoy.

 El objetivo: el ascenso

La Fase Campeonato reúne a los 18 mejores equipos de la Primera Fase, distribuidos en dos grupos de nueve clubes. Todos jugarán una rueda de nueve fechas. Los cuatro primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que continuará la pelea por el primero de los dos ascensos a la Primera Nacional. Además, los cinco mejores ubicados de cada grupo obtendrán la clasificación a la Copa Argentina 2027, otro incentivo importante para una etapa que reunirá a los principales candidatos del torneo.

 Luego de quedarse con el liderazgo de la Zona 1, el “Fogonero” afrontará este nuevo desafío con la confianza de haber vuelto al triunfo el domingo y con un fixture que, al menos "en los papeles", aparece como favorable para intentar consolidarse entre los protagonistas de la categoría.

Douglas HaigTorneo Federal A
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