Julia Riera conquistó el Vacaria Open y regresará al Top 150

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Derrotó en la final a la peruana Lucciana Pérez por 7-5 y 6-0 para quedarse con el torneo W75 en Brasil. Logró su octavo título profesional en singles, el primero después de más de dos años. Volverá a ubicarse entre las 150 mejores del ranking mundial WTA.

Julia Riera volvió a demostrar que atraviesa un positivo momento y este domingo se coronó campeona del torneo W75 de Vacaria, Brasil, al vencer en la final a la peruana Lucciana Pérez (327ª del ranking WTA) por 7-5 y 6-0. Con este triunfo, la tenista pergaminense de 24 años conquistó el octavo título de su carrera en singles dentro del circuito ITF y el primero desde mayo de 2024.

La actual 166ª del mundo completó una actuación impecable sobre el polvo de ladrillo bajo techo del Vacaria Open. No perdió ningún set en los cinco partidos que disputó y confirmó el buen nivel que había mostrado semanas atrás durante su gira europea.

En la definición encontró resistencia únicamente en el primer parcial. Pérez, de 21 años, logró mantener el desarrollo parejo hasta el cierre del set, pero Riera fue más sólida en los momentos decisivos y se lo llevó por 7-5. A partir de allí dominó por completo el encuentro, desplegó un tenis de alto nivel y selló la victoria con un contundente 6-0 para desatar el festejo.

Un camino sin fisuras Como máxima preclasificada del certamen, la pergaminense respondió con autoridad a ese favoritismo. En su recorrido hacia el título dejó en el camino a cuatro jugadoras brasileñas y a la representante peruana, sin conceder un solo parcial. Estos fueron sus resultados: Primera ronda: venció a la brasileña Giovana Shincariol (1.244ª) por 6-1 y 6-0; octavos de final: derrotó a la brasileña Carolina Bohrer Martins (806ª) por 7-5 y 6-2; cuartos de final: superó a la brasileña "Naná" Silva (666ª) por 6-3 y 6-1; semifinales: eliminó a la brasileña Laura Pigossi (249ª) con un sólido 6-2 y 6-2; y final: venció a la peruana Lucciana Pérez (327ª) por 7-5 y 6-0.

La actuación adquiere aún más valor por el nivel exhibido durante toda la semana. “Juli” Riera dominó cada uno de sus encuentros, mostrando regularidad desde el fondo de la cancha, agresividad cuando tuvo oportunidades y una gran fortaleza mental para resolver los momentos de mayor exigencia.

Julia Riera junto a Lucciana Pérez Alarcón durante la entrega de premios. Felipe Vargas / Prensa Vacaria Open El regreso al Top 150 La consagración en Brasil tendrá un impacto inmediato en el ranking mundial. Gracias a los 75 puntos obtenidos por el título, la pergaminense volverá a instalarse entre las 150 mejores del circuito femenino, ubicándose alrededor del puesto 148 del escalafón de la WTA, un lugar que no ocupaba desde abril de 2025, cuando figuró en el puesto 138. Además, pasará a ser la segunda mejor tenista argentina del ranking, únicamente por detrás de la marplatense Solana Sierra.

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El octavo título ITF El trofeo obtenido en Vacaria representa la octava conquista individual de Riera en el circuito ITF. Su historial incluye dos títulos W15 en Antalya (2021), el W15 de Trieste (2022), dos W25 en Guayaquil (2023), el W75 de Chiasso (2024), el W100 de Wiesbaden (2024) y ahora el W75 brasileño.

Un envión para lo que viene El título confirma la positiva evolución que venía mostrando durante las últimas semanas. Antes de viajar a Brasil, Riera había realizado una muy buena gira europea, alcanzando los cuartos de final del WTA 125 de Roma y recuperando sensaciones que ahora quedaron ratificadas con una conquista de gran jerarquía.

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La rival que enfrentó en la final en Vacaria será una de las protagonistas del W35 Pergamino Open, que comenzó este domingo (clasificación) en el Club de Tenis Pergamino. Lucciana Pérez llegará a Pergamino como segunda preclasificada, detrás de la italiana Giorgia Pedone.