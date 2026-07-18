El Súper 4 fue reprogramado y se jugará entre el martes y miércoles

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Las condiciones climáticas obligaron a la Asociación Pergaminense de Básquetbol a postergarlo. La modificación también alteró el calendario de los cuartos de final del Apertura.

Las condiciones climáticas que afectaron a Pergamino y gran parte de la región durante el viernes obligaron a modificar el calendario del básquetbol local. La Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB) anunció la postergación del Súper 4 de Primera División, certamen que estaba programado para disputarse entre el viernes 17 y este sábado 18 en el estadio "Socios Fundadores" del Club Argentino y que finalmente se desarrollará el martes y el miércoles próximo.

La decisión fue comunicada oficialmente durante la tarde del viernes, cuando aún restaban algunas horas para el comienzo de la primera semifinal. Luego de evaluar el estado del campo de juego (con mucha humedad), la dirigencia de la APB resolvió suspender el torneo con el objetivo de evitar inconvenientes para las delegaciones, árbitros, dirigentes y público.

En el comunicado difundido por la entidad se explicó que "debido a las condiciones climáticas reinantes y al pronóstico para las próximas horas" se decidió postergar el certamen y reprogramarlo para los días martes 21 y miércoles 22. Asimismo, la Asociación lamentó los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de clubes, jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

De esta manera, el tradicional torneo que reúne a los cuatro mejores equipos de la Fase Regular del Torneo Apertura mantendrá exactamente el mismo formato y escenario, modificándose únicamente las fechas de disputa.

Las semifinales el martes La actividad comenzará el martes con las dos semifinales en el estadio "Socios Fundadores". Desde las 20:00 se enfrentarán Gimnasia y Esgrima y Sportivo Rojas, mientras que a las 21:45 será el turno del anfitrión Argentino frente a Comunicaciones, un duelo con antecedentes recientes ya que reeditará la final de la edición 2025.

Los ganadores avanzarán al partido decisivo, previsto para el miércoles a las 21:00. Previamente, desde las 19:00, se disputará el encuentro por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales.

El Súper 4 volverá así a concentrar en apenas dos jornadas a los cuatro mejores equipos de la Fase Regular, manteniendo un formato que en los últimos años logró consolidarse como una de las competencias más atractivas del calendario organizado por la APB.

Con los mejores de la Fase Regular La clasificación al Súper 4 fue el premio para los cuatro equipos de mejor rendimiento a lo largo de las 18 fechas del Torneo Apertura. Argentino terminó como líder con una destacada campaña de 15 victorias y apenas 3 derrotas, confirmando nuevamente su condición de principal candidato al título. Gimnasia y Esgrima fue escolta con un registro de 13 triunfos y 5 caídas, mientras que Sportivo Rojas ocupó el tercer lugar tras una campaña muy regular. El cuarto boleto quedó en poder de Comunicaciones, que volvió a instalarse entre los principales protagonistas del certamen. Tres de los cuatro equipos (excepto Sportivo Rojas), además, llegaron al tramo decisivo combinando su participación en el torneo local con la Liga Provincial de Clubes, un dato que elevó aún más el nivel competitivo del Apertura.

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Argentino, por otra conquista Más allá de la modificación del calendario, la expectativa deportiva permanece intacta. El principal candidato vuelve a ser Argentino, que buscará extender una hegemonía construida en las últimas temporadas. El conjunto dirigido por Francisco Colombo conquistó las tres últimas ediciones del Súper 4. En 2023 derrotó a Comunicaciones por 81 a 70 en la final disputada en el estadio "Ricardo 'Dorado' Merlo" de Juventud. Un año después superó ampliamente a Alianza de Colón por 105 a 72 y en 2025 volvió a imponerse sobre Comunicaciones, esta vez por 79 a 69, ya en el estadio "Socios Fundadores", para ratificar su dominio en el básquetbol pergaminense.

Además de defender la corona, el "Blanco" atraviesa un presente muy positivo. A su liderazgo en el Torneo Apertura se suma una buena campaña en la Liga Provincial de Clubes, donde finalizó segundo en la Zona Norte 2 luego de registrar 11 triunfos y 3 derrotas, clasificación que también le permitió avanzar a los playoffs del certamen bonaerense.

Sin embargo, sus rivales llegan con argumentos suficientes para ilusionarse con cortar esa racha. Gimnasia viene mostrando un crecimiento sostenido durante toda la temporada y cerró la Fase Regular con una sólida victoria justamente sobre Comunicaciones. Sportivo Rojas protagonizó una campaña muy regular que lo consolidó entre los animadores del campeonato, mientras que Comunicaciones buscará volver a ser protagonista en un torneo en el que ya fue finalista en dos de las últimas tres ediciones.

También cambian los playoffs La reprogramación del Súper 4 provocó inevitablemente modificaciones en el calendario del Torneo Apertura. Como las semifinales y la final del certamen ocuparán las jornadas del martes y miércoles, la APB también resolvió postergar el inicio de los cuartos de final de Primera División, que originalmente estaban previstos para esas mismas fechas.

Según informó oficialmente la entidad, las series al mejor de tres partidos comenzarán directamente en las fechas que inicialmente habían sido reservadas para los segundos encuentros de cada llave.