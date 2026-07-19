Sergio “Cachito” Vigil: “Queremos que descubran los profetas que tienen en su propia tierra”

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El histórico exentrenador de Las Leonas llegará al Club Sirio Libanés junto a su hijo Thiago para encabezar una propuesta que reunirá a jugadoras y entrenadores de toda la región. El martes habrá una capacitación para formadores y continuará el miércoles con una clínica.

Pergamino vivirá entre el martes y el miércoles uno de los acontecimientos más importantes del año para el hockey regional. Sergio "Cachito" Vigil, uno de los entrenadores más influyentes de la historia de este deporte en la Argentina, llegará a la Ciudad Deportiva del Club Sirio Libanés para desarrollar una clínica que reunirá a jugadoras y entrenadores de la ciudad y la región.

Pero la propuesta que encabezará el exDT de Las Leonas será mucho más que una capacitación técnica. Así lo dejó en claro durante la entrevista que brindó al programa Fuera de Página, de LA OPINION Play y FM 105.1, donde explicó que el objetivo principal será construir un espacio de aprendizaje colectivo en el que los propios entrenadores de la región sean protagonistas.

La actividad comenzará el martes a las 17:00 con una capacitación destinada exclusivamente a entrenadores, quienes además participarán en el diseño de la clínica práctica del miércoles. Esa jornada estará dividida en dos turnos: de 9:30 a 12:00 trabajarán las jugadoras de las categorías Sub 12 y Sub 14, mientras que por la tarde será el turno de las categorías superiores.

LA ENTREVISTA COMPLETA A SERGIO "CACHITO" VIGIL

Primera vez junto a Thiago La visita a Pergamino tendrá un significado especial para “Cachito” Vigil. Será la primera vez que compartirá una clínica junto a su hijo Thiago, entrenador y jugador del Club Ciudad de Buenos Aires. "Estoy muy feliz y agradezco muchísimo que hayan pensado en mi hijo y en mí para poder dar esta clínica en la región. Es la primera que voy a dar con mi hijo, así que va a ser histórica porque es algo que me emociona muchísimo", expresó.

El entrenador explicó que este encuentro será el punto de partida de una serie de clínicas que ambos desarrollarán en diferentes ciudades del país. “Esto nos lo vamos a acordar siempre con Thiago porque va a ser la primera y estamos muy felices de que sea en una región maravillosa", agregó.

Clínica construida entre todos Uno de los aspectos que distingue esta propuesta es que el trabajo comenzará un día antes de que las jugadoras ingresen al campo de juego. El martes por la tarde, Vigil y su hijo compartirán una capacitación con entrenadores de Pergamino y de toda la región, quienes no solo recibirán contenidos, sino que también colaborarán en el diseño de la clínica del miércoles.

"Lo lindo de esta clínica es que la vamos a hacer en equipo con todos los entrenadores de la región. El día previo nos vamos a reunir para preparar una clínica para los deportistas. Thiago y yo vamos a ser los guías, pero el motor va a ser el equipo de la región", explicó.

Para el exentrenador de Las Leonas, esa participación resulta fundamental. "Yo creo en las capacitaciones en conjunto. Así como no existe un partido si no hay jugadores, tampoco existe una capacitación si no hay entrenadores. Todos juntos vamos a construir esa capacitación", sostuvo.

Incluso definió el encuentro como una "clínica artesanal", pensada específicamente para responder a las necesidades del hockey de la región. "La idea es hacer una clínica a medida, para que el impacto realmente responda a lo que necesita esta región", señaló.

"Queremos descubrir a los profetas que tiene esta región" Más allá del trabajo técnico, Vigil adelantó cuál será el principal mensaje que intentará dejar durante su paso por Pergamino. El entrenador quiere que la comunidad del hockey valore el trabajo que desde hace años realizan los formadores de la zona.

"Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Yo quiero exactamente lo contrario: que cuando termine la clínica ustedes descubran los profetas que tienen en su propia tierra y aprendan a valorarlos", manifestó.

En ese sentido destacó el crecimiento que viene mostrando el hockey regional. "Hay personas con un amor inmenso y una enorme capacidad en los formadores de la región. Ojalá que cuando terminen estos dos días todos puedan tomar conciencia de lo que valen y de todo lo que aportan al hockey argentino", expresó.

Técnica y trabajo en equipo La clínica combinará ejercicios técnicos con situaciones tácticas y de toma de decisiones. "Vamos a trabajar la técnica con pensamiento y el pensamiento con técnica", resumió Vigil.

La metodología estará organizada mediante estaciones de trabajo, donde los entrenadores locales tendrán un rol activo junto a él y a Thiago. "Va a ser una clínica dividida en estaciones y en esas estaciones no vamos a estar solamente Thiago y yo; van a participar todos los entrenadores de la región. Queremos mostrar cómo jugar en equipo para crecer juntos y construir un sueño grande", explicó.

El hockey por encima de los clubes Otro de los conceptos que más remarcó durante la entrevista fue la importancia de pensar el crecimiento del hockey como un proyecto común. "Vamos a hacer que todos los clubes sean uno, porque hay un equipo que es más importante que cada uno de nuestros equipos: el equipo del hockey", afirmó. Esa idea será el eje de toda la capacitación, donde entrenadores de diferentes instituciones compartirán experiencias y trabajarán de manera conjunta.

Competir para aprender La jornada del miércoles también incluirá dinámicas competitivas, aunque con un enfoque diferente al habitual. Según explicó Vigil, las jugadoras serán distribuidas en equipos identificados con distintos colores que representarán a la región. "Vamos a competir, pero a competir lindo. Vamos a honrar la competencia mientras aprendemos", señaló.

El objetivo será que cada participante pueda aprender desde el juego y el intercambio con otras deportistas. "Queremos que sea una fiesta deportiva, humana y de crecimiento técnico y conceptual. Les aseguro que no se van a olvidar de este momento que vamos a construir juntos, porque no es la clínica de Cachito Vigil y Thiago Vigil; es la clínica de la región con Cachito y con Thiago", destacó.

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Formar personas Consultado sobre el presente del hockey argentino, Vigil aseguró que el deporte atraviesa un crecimiento constante en todo el país. "Cada vez encontramos más potenciales Leonas y Leones. Pero primero queremos formar Leones y Leonas para la vida; después vendrán los resultados deportivos", reflexionó.

Para el entrenador, ese espíritu debe comenzar a construirse desde las categorías formativas. "Llegar a una selección no depende solamente de uno. Pero convertirse en una persona con espíritu de Leona o de León sí depende de cada uno de nosotros", afirmó.

El espíritu aprendiz Sobre el cierre de la entrevista, Vigil resumió la filosofía que buscará transmitir durante las dos jornadas. "Si me preguntan cuál es el valor que más aprecio, respondo que es el espíritu aprendiz. El espíritu aprendiz amplifica la vida porque todos los días aprendemos unos de otros y construimos aprendizaje mutuo", expresó.

Por eso volvió a convocar especialmente a los entrenadores. "No tengan vergüenza. Toquen la puerta y entren porque esta capacitación la vamos a construir entre todos", dijo. Y también dejó un mensaje para las jugadoras que participarán de la clínica. "Sin ustedes, queridos deportistas, no hay fiesta. Vengan con ganas de disfrutar porque quiero compartir este momento con ustedes", concluyó.