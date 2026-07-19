Ramallo Hockey debutó con dos triunfos en el Torneo Clausura de la Asociación del Este

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Los equipos de Sub 19 y Primera División comenzaron el Clausura con victorias como visitantes ante Juventud Unida de Pueblo Esther.

Ramallo Hockey tuvo un estreno ideal en el Torneo Clausura de la Asociación del Este al conseguir dos importantes victorias en su visita al Club Atlético Juventud Unida de Pueblo Esther. Las categorías Sub 19 y Primera División sumaron de a tres en la primera fecha del certamen, dejando una imagen muy positiva para el inicio de la segunda parte de la temporada.

Ramallo Hockey comenzó el Clausura con puntaje ideal La delegación ramallense afrontó una exigente presentación fuera de casa y respondió con un rendimiento sólido tanto en las divisiones formativas como en la máxima categoría. El equipo volvió a demostrar el crecimiento que viene sosteniendo en los últimos torneos de la Asociación del Este, una competencia que reúne a clubes de la región y presenta un alto nivel deportivo.

Si bien la programación de la primera fecha incluyó únicamente encuentros para las categorías Sub 19 y Primera División, ambas lograron cumplir con el objetivo de comenzar el campeonato sumando victorias, un aspecto fundamental para ganar confianza de cara a las próximas jornadas.

Julieta Salinas fue la gran figura en la goleada de la Sub 19 En la categoría Sub 19, Ramallo Hockey mostró un gran funcionamiento colectivo y fue ampliamente superior a Juventud Unida. El resultado final fue un contundente 4 a 0, con una actuación brillante de Julieta Salinas, quien convirtió los cuatro goles del partido y se transformó en la gran figura de la jornada.

La eficacia ofensiva y la solidez defensiva fueron dos de los puntos más destacados del equipo, que prácticamente no le dio oportunidades al conjunto local y controló el desarrollo del encuentro desde el inicio hasta el pitazo final.

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Este triunfo representa un envión anímico importante para un plantel que buscará ser protagonista durante todo el Torneo Clausura y pelear por los primeros puestos de la competencia.

La Primera División también ganó y empezó con el pie derecho El cierre de la jornada llegó con la presentación de la Primera División, que también consiguió una valiosa victoria como visitante. En un partido muy parejo y disputado, Ramallo Hockey se impuso por 1 a 0 gracias al gol convertido por Lucía Arias.

El conjunto ramallense supo administrar la ventaja y mostró carácter para sostener el resultado durante los minutos finales, sumando tres puntos de gran importancia en el inicio del campeonato.