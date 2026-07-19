> Ramallo aprobó por unanimidad un proyecto para desalentar las terapias de conversión

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El Concejo Deliberante dio luz verde a una iniciativa impulsada por Orgullo Ramallo para promover la concientización y desalentar estas prácticas.

El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad un proyecto destinado a desalentar las llamadas terapias de conversión. La iniciativa, impulsada por la organización Orgullo Ramallo, fue modificada durante su tratamiento legislativo y finalmente obtuvo el respaldo de todos los bloques políticos presentes.

La propuesta original presentada por la organización planteaba la prohibición expresa de las denominadas terapias de conversión. Sin embargo, luego de su paso por comisión y de un proceso de debate entre los concejales, el texto fue reformulado para enfocarse en desalentar estas prácticas y promover acciones de sensibilización y concientización sobre sus consecuencias.

Qué establece el proyecto aprobado en Ramallo El proyecto aprobado mantiene el espíritu de la iniciativa impulsada por Orgullo Ramallo, aunque adopta un enfoque basado en la prevención y la promoción de derechos. El objetivo es generar conciencia sobre las terapias de conversión, prácticas que buscan modificar, reprimir o cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

Desde la organización destacaron que el principal logro fue haber instalado por primera vez este tema en la agenda institucional del distrito.

"Lo fundamental es que logramos instalar este tema en la agenda local", expresaron desde Orgullo Ramallo al valorar el acompañamiento unánime de los concejales y el intercambio de posiciones que se dio durante el tratamiento del expediente.

Qué son las terapias de conversión y por qué generan preocupación Las terapias de conversión han sido cuestionadas por organismos internacionales y especialistas en derechos humanos debido a los efectos negativos que pueden provocar en quienes son sometidos a estas prácticas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintos organismos internacionales desaconsejan este tipo de intervenciones por considerar que vulneran derechos fundamentales.

Desde Orgullo Ramallo señalaron que el debate permitió visibilizar una problemática que aún resulta poco conocida por gran parte de la sociedad y remarcaron la importancia de generar espacios de información y educación para prevenir situaciones de discriminación.

Orgullo Ramallo avanza como asociación civil La organización también expresó su preocupación por el escenario internacional, donde consideran que distintos derechos conquistados en las últimas décadas vuelven a ser objeto de debate en algunos países, entre ellos el matrimonio igualitario, el aborto y otras políticas vinculadas a la igualdad.

Además, destacaron que el tratamiento legislativo abrió un canal de diálogo con las instituciones locales y fortaleció la visibilidad de la diversidad sexual dentro del distrito.