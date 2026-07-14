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Gran triunfo de Julia Riera ante la segunda favorita en Roma

Derrotó a la letona Darja Semenistaja, 103ª del mundo y segunda preclasificada del WTA 125, por 6-1, 4-6 y 6-1. En octavos de final enfrentará a la montenegrina Danka Kovinic.

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14 de julio de 2026 a las 03:31 p. m.
Gran triunfo de Julia Riera ante la segunda favorita en Roma
Julia Riera mostró un alto nivel para vencer en tres sets a Darja Semenistaja y avanzar a los octavos de final del WTA 125 de Roma.

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Fernando BongiovanniPeriodista

Julia Riera comenzó de la mejor manera una nueva semana de competencia en Europa. En el inicio de su participación en el torneo WTA 125 -ATV Bancomat Tennis Open-, que se disputa sobre polvo de ladrillo en Roma, la tenista pergaminense consiguió este martes una victoria de jerarquía al derrotar a la letona Darja Semenistaja, actual 103ª del ranking mundial y segunda preclasificada del certamen.

Riera, ubicada en el puesto 175 de la clasificación de la WTA, se impuso por 6-1, 4-6 y 6-1 en 1 hora y 49 minutos de juego para avanzar a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a la montenegrina Danka Kovinic (1.096ª), ex Top 50 del mundo, quien debutó con un triunfo sobre la italiana Noemí Basiletti (313ª) por 6-2, 1-6 y 6-4.

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“Juli” mostró un nivel muy sólido desde el comienzo del encuentro. Dominó con claridad el primer set, que se adjudicó por un contundente 6-1, aunque en el segundo parcial la letona logró reaccionar para igualar el partido al imponerse 6-4. Sin embargo, lejos de sentir el impacto, Riera recuperó rápidamente el control del juego y volvió a marcar diferencias en el tercer set, que ganó nuevamente por 6-1 para sellar una de sus victorias más importantes de la temporada.

El triunfo cobra aún mayor relevancia por la jerarquía de la rival. Semenistaja llegaba como segunda favorita del torneo y ubicada dentro del Top 110 del ranking mundial, mientras que Riera continúa confirmando su positivo presente en la gira europea sobre polvo de ladrillo.

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Continúa una gira muy positiva

La victoria en Roma prolonga el buen presente de la tenista de Pergamino, que viene acumulando actuaciones destacadas en las últimas semanas. La semana pasada alcanzó los cuartos de final del torneo W100 de Aschaffenburg, Alemania, donde luego de superar a la alemana Emily Seibold y a la italiana Martina Trevisan fue eliminada por la georgiana Ekaterine Gorgodze, que se tomó revancha del duelo que ambas habían protagonizado una semana antes en Stuttgart-Vaihingen, con triunfo de Riera.

Antes de Aschaffenburg, "Juli" había llegado a las semifinales del W50 de Stuttgart-Vaihingen, certamen en el que además se consagró campeona de dobles junto a su compatriota María Lourdes Carlé.

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Con este exitoso debut en el WTA 125 de Roma, Riera sigue sumando confianza y puntos importantes para el ranking mundial, con el objetivo de continuar su ascenso y acercarse al Top 150 de la WTA. Ahora buscará dar un nuevo paso cuando enfrente a Kovinic por un lugar en los cuartos de final del certamen italiano.

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