San Nicolás: Juana Di Meglio, jugadora de hockey de Regatas, fue convocada al Mundial Masters de Bélgica

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San Nicolás

La delantera de Regatas San Nicolás integrará la Selección Argentina en la International Masters Cup que se disputará en agosto en Bélgica.

Fuente: El Norte · 07 de julio de 2026 a las 07:00 p. m.

La jugadora de Regatas San Nicolás, Juana Di Meglio, cumplirá uno de los mayores sueños de su carrera al representar a la Selección Argentina en la International Masters Cup, el Mundial Masters de hockey que se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en Bélgica y Países Bajos.

Juana Di Meglio jugará el Mundial Masters con la Selección Argentina La ciudad de Brasschaat, en Bélgica, será una de las sedes de la International Masters Cup, el torneo internacional reservado para categorías de veteranos y veteranas, que reunirá a seleccionados de distintos países entre el 6 y el 16 de agosto.

Entre las convocadas por Argentina aparece Juana Di Meglio, delantera de Regatas San Nicolás y oriunda de Villa Constitución, Santa Fe. La jugadora llega al certamen internacional atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, luego de conquistar el campeonato del Litoral "D" con Regatas "B" y conseguir el ascenso de categoría.

"Representar a la Argentina en este Mundial es un orgullo inmenso, una enorme responsabilidad. Nunca imaginé que iba a tener esta posibilidad. Después de tantos años dedicados al hockey, poder vestir esta camiseta es un privilegio que todavía me cuesta creer", expresó la deportista.

El camino de Regatas al Mundial: esfuerzo, ascenso y una convocatoria inolvidable La convocatoria de Di Meglio a la Selección Argentina llegó el 8 de enero, cuando comenzó un exigente proceso de evaluación que incluyó entrenamientos semanales en Buenos Aires.

Tras superar cada instancia, recibió la confirmación de que integraría el plantel nacional que competirá en Europa.

"Cuando me confirmaron que había quedado fue una de las noticias más lindas que recibí en mi vida", recordó.

La delantera también destacó el reciente logro obtenido con Regatas San Nicolás.

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"Este ascenso tiene un sabor muy especial porque era la tercera final que nos tocaba disputar. Es el premio al esfuerzo, al compromiso y a la perseverancia de todo el grupo", afirmó.

Con casi tres décadas vinculada al club nicoleño, Di Meglio definió a Regatas como "su segunda casa", un lugar donde creció tanto en lo deportivo como en lo personal.

El esfuerzo económico y el sueño de dejar a Argentina en lo más alto Además de la exigente preparación física, que incluye entrenamientos con Regatas, gimnasio diario y prácticas junto al seleccionado nacional, la jugadora debió afrontar un importante desafío económico.

Al tratarse de un campeonato amateur, cada integrante debe costear los gastos de viaje, inscripción, indumentaria y estadía. Para reunir los fondos necesarios, Di Meglio impulsó una campaña de búsqueda de sponsors y la venta de rifas.

Pensando en el Mundial, aseguró que el objetivo será competir al máximo nivel y disfrutar cada momento.

"Como equipo queremos ser protagonistas y dejar a la Argentina lo más alto posible. Sabemos del esfuerzo que hacemos y queremos volver con el orgullo de haber dejado absolutamente todo dentro y fuera de la cancha", sostuvo.