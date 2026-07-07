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Cáritas San Nicolás realiza una nueva Feria del Patio para recaudar fondos destinados a comprar frazadas

La jornada solidaria será este miércoles 8 de julio en Rivadavia 106. Lo recaudado se destinará a la compra de frazadas para las campañas de abrigo.

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Fuente: opinandosannicolas.ar·07 de julio de 2026 a las 03:30 p. m.
Cáritas San Nicolás realiza una nueva Feria del Patio para recaudar fondos destinados a comprar frazadas

El invierno intensifica las necesidades de muchas familias y, frente a esa realidad, Cáritas San Nicolás vuelve a impulsar una propuesta solidaria abierta a toda la comunidad. Este miércoles 8 de julio se realizará una nueva edición de la Feria del Patio, donde la venta de ropa a precios accesibles permitirá reunir fondos para adquirir frazadas destinadas a las campañas de abrigo que desarrollan las Cáritas parroquiales.

Feria del Patio de Cáritas San Nicolás: día, horario y lugar

La actividad tendrá lugar este miércoles 8 de julio, entre las 16:00 y las 19:00, en la sede ubicada en Rivadavia 106, donde voluntarios de la institución recibirán a los vecinos que deseen colaborar con esta iniciativa solidaria.

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Durante las tres horas que permanecerá abierta la feria, quienes se acerquen encontrarán una amplia variedad de prendas de vestir en buen estado y a valores muy accesibles. La propuesta busca combinar la posibilidad de realizar compras económicas con un objetivo mucho más amplio: colaborar con quienes más necesitan durante la temporada invernal.

Desde Cáritas destacaron que cada compra representa un aporte concreto para sostener las acciones de asistencia que la organización lleva adelante en distintos barrios de la ciudad.

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Lo recaudado será destinado a la compra de frazadas

Todo el dinero obtenido durante la jornada será destinado íntegramente a la compra de frazadas que luego serán distribuidas entre familias en situación de vulnerabilidad mediante las campañas de abrigo organizadas por las distintas Cáritas parroquiales.

Con la llegada de las bajas temperaturas, la demanda de elementos de abrigo crece de manera considerable. Muchas personas necesitan frazadas, camperas y ropa adecuada para afrontar el invierno, por lo que este tipo de iniciativas adquiere una importancia especial para fortalecer la red de ayuda comunitaria.

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La institución remarcó que el objetivo principal es brindar respuestas concretas a quienes atraviesan dificultades económicas, garantizando que puedan afrontar los días más fríos con mejores condiciones.

Cáritas fortalece su trabajo solidario durante el invierno

La Feria del Patio forma parte de un conjunto de actividades que Cáritas San Nicolás organiza periódicamente para generar recursos que permitan sostener sus programas sociales y de acompañamiento.

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Gracias al compromiso de voluntarios, donantes y vecinos, la organización puede desarrollar campañas de asistencia que incluyen la entrega de alimentos, ropa, frazadas y otros elementos esenciales para las familias que más lo necesitan.

En este contexto, la participación de la comunidad resulta fundamental. Cada prenda adquirida durante la feria se transforma en un aporte directo para ampliar el alcance de las campañas de abrigo y continuar acompañando a quienes atraviesan momentos de mayor vulnerabilidad.

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La convocatoria permanece abierta a todos los vecinos que deseen colaborar. Además de acceder a ropa en excelentes condiciones y a precios económicos, quienes participen estarán contribuyendo a una causa solidaria que busca aliviar el impacto del invierno en los sectores más afectados de San Nicolás.

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