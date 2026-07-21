Lionel Scaloni contó la verdad del vestuario de la Selección Argentina previo a la final
El entrenador negó presiones antes de la final y aseguró que seguirá hasta diciembre. También destacó la unión entre la Selección Argentina.
A pocas horas de regresar de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Lionel Scaloni hizo un alto antes de viajar hacia Pujato, su pueblo natal, y dialogó brevemente con la prensa en la puerta del predio de la AFA, en Ezeiza.
Desde el interior de su vehículo, el entrenador de la Selección Argentina dejó sus primeras sensaciones sobre el desenlace del torneo y buscó desactivar las versiones que hablaban de supuestas presiones o favoritismos externos antes del partido decisivo frente a España.
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“No veo redes y no tengo idea de presiones”, respondió el DT al ser consultado sobre esos rumores. Además, también rechazó las versiones que señalaban posibles conflictos dentro del plantel: “No puedo creer lo que me están preguntando”.
En relación con su continuidad, Scaloni volvió a referirse a las dudas que había planteado después de la derrota en la final, aunque aclaró que respetará el vínculo que mantiene con la AFA.
¿Qué dijo Lionel Scaloni de su futuro en la Selección argentina?
“Hasta diciembre estamos acá”, sostuvo el entrenador, quien de todas maneras reconoció que sigue reflexionando sobre su futuro al frente del seleccionado.
“Son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no”, concluyó.