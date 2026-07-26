Douglas venció a 9 de Julio de Rafaela y se quedó con la Zona 1
El Rojinegro ganó 2 a 1 en el estadio "Miguel Morales", aprovechó el empate de Sportivo Belgrano y cerró la Primera Fase como líder de su grupo en el Torneo Federal A.
Douglas Haig tuvo el cierre de la Primera Fase que esperaba. Este domingo derrotó 2 a 1 a 9 de Julio de Rafaela en el estadio “Miguel Morales" por la 18.ª y última fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A y, favorecido por el empate 2 a 2 de Sportivo Belgrano de San Francisco frente a Atlético Escobar, terminó como líder del grupo.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Sebastián Cejas alcanzó los 31 puntos, uno más que Sportivo Belgrano (30), y se quedó con el primer puesto de la Zona 1. El “Rojinegro” ya había asegurado la clasificación a la Zona Campeonato en la fecha anterior, pero ahora accede a esa instancia con la confianza de haber sido el mejor equipo de su grupo.
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El regreso al triunfo
Douglas tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la recompensa a los 36 minutos del primer tiempo. Guillermo Pereira definió para establecer el 1 a 0, resultado con el que el local se fue al descanso. El inicio del complemento tuvo todas las emociones. A los cinco minutos, Enzo Abondetto marcó el empate para el conjunto rafaelino. Sin embargo, la reacción del “Rojinegro” fue inmediata: apenas un minuto después, Jonatan Palacio apareció para convertir el 2 a 1 definitivo.
Con la ventaja nuevamente a su favor, Douglas administró el partido con inteligencia, mostró solidez defensiva y manejó los tiempos hasta el pitazo final para celebrar su vuelta al triunfo.
Comienza el verdadero desafío
Con la clasificación ya asegurada y el liderazgo del grupo en el bolsillo, Douglas Haig pondrá ahora toda su atención en la Zona Campeonato, instancia en la que se enfrentará con los mejores equipos del Torneo Federal A en la pelea por el ascenso a la Primera Nacional. Este lunes se realizará el sorteo del fixture de la nueva fase, donde el conjunto pergaminense conocerá el orden de sus rivales en la siguiente instancia del Federal A.