Douglas venció a 9 de Julio de Rafaela y se quedó con la Zona 1

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El Rojinegro ganó 2 a 1 en el estadio "Miguel Morales", aprovechó el empate de Sportivo Belgrano y cerró la Primera Fase como líder de su grupo en el Torneo Federal A.

Douglas Haig tuvo el cierre de la Primera Fase que esperaba. Este domingo derrotó 2 a 1 a 9 de Julio de Rafaela en el estadio “Miguel Morales" por la 18.ª y última fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A y, favorecido por el empate 2 a 2 de Sportivo Belgrano de San Francisco frente a Atlético Escobar, terminó como líder del grupo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Sebastián Cejas alcanzó los 31 puntos, uno más que Sportivo Belgrano (30), y se quedó con el primer puesto de la Zona 1. El “Rojinegro” ya había asegurado la clasificación a la Zona Campeonato en la fecha anterior, pero ahora accede a esa instancia con la confianza de haber sido el mejor equipo de su grupo.

El regreso al triunfo Douglas tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la recompensa a los 36 minutos del primer tiempo. Guillermo Pereira definió para establecer el 1 a 0, resultado con el que el local se fue al descanso. El inicio del complemento tuvo todas las emociones. A los cinco minutos, Enzo Abondetto marcó el empate para el conjunto rafaelino. Sin embargo, la reacción del “Rojinegro” fue inmediata: apenas un minuto después, Jonatan Palacio apareció para convertir el 2 a 1 definitivo.

Con la ventaja nuevamente a su favor, Douglas administró el partido con inteligencia, mostró solidez defensiva y manejó los tiempos hasta el pitazo final para celebrar su vuelta al triunfo.

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