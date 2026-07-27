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Continúa la clasificación del Pergamino Open con ocho lugares en juego

La segunda jornada de la qualy del torneo profesional femenino W35 reúne este lunes una intensa agenda en el Club de Tennis Pergamino. El certamen vive su segunda edición consecutiva y ya empieza a perfilar a las tenistas que accederán al cuadro principal.

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27 de julio de 2026 a las 01:31 p. m.
Continúa la clasificación del Pergamino Open con ocho lugares en juego
La alemana Lorena Schaedel, primera preclasificada de la qualy, en acción en el triunfo frente a la argentina Florencia Morón. (VALENTIN LASARTE)

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Fernando Bongiovanni
Fernando BongiovanniPeriodista

La acción del Pergamino Open 2026 continúa a pleno este lunes en las canchas del Club de Tennis Pergamino, escenario que este año vuelve a recibir un torneo profesional femenino del calendario ITF categoría W35. Luego del inicio de la clasificación el domingo, este lunes se disputa la segunda jornada de la qualy con una intensa programación de 16 partidos distribuidos en cuatro canchas.

La clasificación otorgará ocho plazas para el cuadro principal y las primeras cuatro vencedoras de este lunes avanzaron a la tercera ronda y quedaron a un solo triunfo de asegurar su lugar en el main draw.

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 A un paso del cuadro principal

La jornada comenzó con la victoria de Marina Bulbarella (Argentina), quien ingresó al torneo mediante una invitación (wild card) y derrotó a Mía E'halli Obeid por 6-2 y 6-3. Por su parte, la máxima favorita de la clasificación, la alemana Lorena Schaedel, se impuso con autoridad sobre Florencia Belén Morón por 6-1 y 6-1. También avanzó Ana Victoria Gobbi Monllau (Argentina), que superó a Ornela Luisana Mondati por 6-3 y 6-0; mientras que la peruana Romina Ccuno venció a la paraguaya Heydi Roldán por 6-3 y 6-3. Las cuatro ganadoras quedaron a una victoria de obtener uno de los ocho boletos en juego para el cuadro principal del certamen.

 Lo que dejó el domingo

El domingo marcó el comienzo oficial del Pergamino Open 2026 con el arranque de la clasificación. Por la primera ronda, Florencia Belén Morón derrotó a Maitén Garay por 6-1 y 6-1; Mía E'halli Obeid venció a Tania Sfilio por 6-3 y 6-2; Aiken Tejada superó a Sofía Finchelstein por 6-1, 2-6 y 10-6; y la paraguaya Heydi Roldán eliminó a Agustina Daniele Duarte por 6-3 y 6-4.

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Más tarde, en los restantes encuentros de la jornada, Valentina Rossi derrotó a Camila Bertolini por 6-1 y 6-1; Caira Delfina Vega Gudiño venció a Katia Gabotto Loredo por 6-4 y 6-3; la paraguaya Mayra Arce González superó a Sofía Lucía Márquez por 6-1 y 6-2; la estadounidense Mia Popovic se impuso ante Renata Ferrari por 6-2 y 6-0; Lucía Gringberg remontó para vencer a Mora Valentina Díaz por 2-6, 6-1 y 10-5; Mora Carrocera derrotó con un contundente 6-0 y 6-0 a Claudia Yanina Tassone; y Bianca Álvarez Birón, representante de la vecina localidad de Colón, avanzó al superar a Ángeles Raso Montes por 6-1 y 7-5.

 Vuelve a escribirse en casa

El Pergamino Open se disputa por segundo año consecutivo en el Club de Tennis Pergamino, una institución histórica que en noviembre celebrará sus 100 años de vida. En ese contexto, el torneo adoptó un lema que refleja el significado de esta segunda edición en el calendario internacional: “Algunas historias merecen volver a repetirse, pero siempre en casa”.

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Con 30.000 dólares en premios, este certamen W35 reúne a jugadoras de distintos países y vuelve a colocar a Pergamino en el mapa del tenis profesional femenino, en una semana que promete encuentros de alto nivel y que este martes definirá a quienes accederán al cuadro principal a través de la qualy.

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