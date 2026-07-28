Martín Baccarelli y Gabriel Vecino en San Juan: récords personales y Top 10

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Pulverizaron sus récords personales en medio maratón, finalizaron sexto y séptimo en la clasificación general y protagonizaron un doble podio en su categoría para el Control G Running.

Los atletas pergaminenses Martín Baccarelli y Gabriel Vecino protagonizaron una sobresaliente actuación el domingo 26 en el Medio Maratón del Maratón Internacional de San Juan, una competencia que celebró su décima edición bajo el lema “10 años corriendo desde la montaña a la ciudad”. Representando al equipo Control G Running, ambos no solo consiguieron sus mejores marcas personales en los 21 kilómetros, sino que además finalizaron en el Top 10 de la clasificación general (entre 550 participantes) y compartieron el podio de la categoría de 30 a 34 años.

Martín Baccarelli volvió a demostrar su evolución al completar el recorrido en 1h. 12m. 08s., registro que mejoró ampliamente su anterior PB de 1h. 13m. 50s, conseguido en el Medio Maratón de Buenos Aires 2025. En San Juan terminó sexto en la clasificación general y ocupó el segundo puesto en su categoría.

A su lado volvió a destacarse Gabriel Vecino, quien confirmó también el positivo presente que atraviesa al detener el cronómetro en 1h. 13m. 22s, también su mejor marca personal en la distancia. El atleta de Control G Running finalizó séptimo en la general y tercero en la categoría de 30 a 34 años, completando un fin de semana inolvidable para los atletas del equipo dirigido por Mariano García.

La actuación adquiere aún mayor relevancia por el nivel de la competencia. El podio absoluto quedó en manos del santafesino Álvaro Nocenti, vencedor con un tiempo de 1h. 07m. 04s, seguido por Juan Emilio Medina (1h. 08m. 23s) y Agustín Bermúdez (1h. 10m. 20s). En ese contexto, Baccarelli y Vecino lograron meterse entre los mejores.

Evolución que no se detiene Para Baccarelli, el resultado representa un nuevo paso en una progresión que viene sosteniendo temporada tras temporada. En agosto del año pasado, tras bajar por primera vez la barrera de 1h. 14m. en el Medio Maratón de Buenos Aires, había confesado en una entrevista con LA OPINION: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables".

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Aquella reflexión encuentra ahora una nueva confirmación. Si en Buenos Aires había establecido un récord personal de 1h. 13m. 50s, en San Juan volvió a superarse, rebajando ese registro en 1 minuto y 42 segundos para firmar 1h. 12m. 08s, además de ubicarse entre los primeros puestos de la clasificación general.

En aquella oportunidad también había destacado el trabajo de Mariano García y el crecimiento compartido con sus compañeros de entrenamiento, entre ellos Gabriel Vecino, de quien dijo que era "un empuje increíble" y que tenía "un futuro enorme". Menos de un año después, ambos compartieron una actuación de alto nivel.

Vecino y Baccarelli compartieron el podio de la categoría de 30 a 34 años, tras finalizar tercero y segundo, respectivamente. Daniel Sala y José Luis Cabrera La presencia del Control G Running en San Juan se completó con otros representantes. En los 21 kilómetros, Daniel Sala registró un tiempo de 1h. 26m. 03s, ubicándose 46° en la clasificación general y sexto en la categoría de 40 a 44 años. Su rendimiento cobra especial valor porque forma parte de la preparación para el Maratón de Buenos Aires, para el que viene desarrollando un plan específico de entrenamiento.