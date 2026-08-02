El Pergamino Open 2026 coronó a la brasileña Carolina Alves

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Venció en la final por 4-6, 6-3 y 6-2 a la venadense Victoria Bosio, máxima favorita, y se quedó con la segunda edición del torneo W35 que se disputó en el Club de Tenis Pergamino.

La segunda edición del Pergamino Open llegó a su fin este domingo con una definición de alto nivel en las canchas de polvo de ladrillo del Club de Tenis Pergamino. La brasileña Carolina Alves, tercera favorita del cuadro y ubicada en el puesto 338 del ranking mundial de la WTA, se consagró campeona al derrotar en una intensa final a la venadense Victoria Bosio, primera preclasificada y 335ª del mundo, por 4-6, 6-3 y 6-2.

Tras ceder el primer parcial, Alves encontró mayor consistencia desde el fondo de la cancha, elevó su nivel para quedarse con el triunfo y el título ante “Vito” Bosio. La conquista representó el undécimo trofeo ITF de su carrera para la tenista brasileña de 30 años, que alcanzó su mejor ubicación en el ranking mundial en septiembre de 2022, cuando llegó al puesto 165. Además, fue su tercer título de la temporada, luego de los obtenidos en los W35 de Buenos Aires y Cuiabá, confirmando el positivo año que atraviesa.

Alves también quedó inscripta en la historia del Pergamino Open al sumarse al listado de campeonas del certamen. En la edición inaugural, disputada en 2025, el título quedó en manos de la cordobesa Luisina Giovannini, hoy 165ª del ranking mundial, quien estuvo presente en Pergamino pese a no competir y recibió un reconocimiento especial el sábado junto a Julia Riera, impulsora del torneo y campeona de dobles de la primera edición junto a Martina Capurro.

Precisamente, la presencia de Riera volvió a ser uno de los grandes distintivos del certamen. Luego de conquistar el domingo pasado el W75 de Vacaria, en Brasil, y regresar al Top 150 del ranking mundial, la pergaminense decidió permanecer en su ciudad para colaborar activamente con la organización de un torneo que nació de una idea suya y que hoy ya forma parte del circuito World Tennis, anteriormente denominado ITF World Tennis Tour.

Durante toda la semana, Riera trabajó junto al equipo organizador en diferentes tareas logísticas y recibió el reconocimiento del público local, que valoró su compromiso para consolidar una competencia internacional que posiciona a Pergamino dentro del calendario profesional femenino.

Un camino sólido hacia el título Carolina Alves construyó una campaña impecable para levantar el trofeo. En el debut superó con autoridad a su compatriota Julia Konishi Camargo Silva (657ª) por un contundente 6-0 y 6-0. En octavos de final dejó en el camino a la estadounidense Isabella Barrera Aguirre (802ª) por 6-4 y 6-0, mientras que en los cuartos de final derrotó a la chilena Fernanda Labraña (458ª) por 7-5 y 6-4.

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El sábado, en una de las semifinales, volvió a mostrar un tenis de gran nivel para vencer a la italiana Giorgia Pedone (334ª y segunda preclasificada) por 7-6 y 6-2, resultado que le permitió acceder a la definición frente a Bosio.

Pereira y Urrutia campeonas en dobles La competencia de dobles había concluido el sábado con una final muy disputada. La brasileña Rebeca Pereira y la argentina María Florencia Urrutia se consagraron campeonas al derrotar a las máximas favoritas, la argentina Luciana Moyano y la ecuatoriana Camila Romero, por 4-6, 6-1 y 10-8 en el súper tie-break.

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El cuadro de dobles también tuvo una destacada actuación de la pergaminense Berta Bonardi, quien junto a la argentina Josefina Estevez alcanzó las semifinales. La pareja quedó a un paso de la final al caer por 6-2 y 6-3 frente a Moyano y Romero. Bonardi, ubicada actualmente en el puesto 642 del ranking mundial de singles, tuvo una actuación destacada y recibió el cariño y el reconocimiento del público.