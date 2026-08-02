Douglas empató en Rafaela en el inicio de la Zona Campeonato
El “Rojinegro” igualó sin goles ante 9 de Julio en un partido parejo. En la próxima fecha el equipo de Sebastián Cejas recibirá la visita de San Martín de Formosa.
Por la primera fecha del Grupo A de la Zona Campeonato del Torneo Federal A, Douglas Haig visitó este domingo a 9 de Julio de Rafaela y terminó sumando un punto al igualar 0 a 0 en un partido parejo, pero que tuvo pasajes de buen fútbol.
El “Rojinegro” comenzó mucho mejor. Manejó la pelota desde el inicio y rápidamente fue a buscar el primer tanto. En los primeros 15 minutos contó con dos buenas chances a través de Martín Schlotthauer y Nicolás Canela. Pero con el correr de los minutos el partido se emparejó, al menos en la tenencia de la pelota.
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9 de Julio generó la chance más clara del primer tiempo y fue mediante Enzo Abondetto pero su cabezazo dio en el palo y en el rebote lo perdió Leandro Larrea. Douglas intentó siempre manejar la pelota, pero en los últimos minutos de la primera etapa no tuvo profundidad y el equipo local también se quedó sin ideas por lo que los primeros 45' se fueron con el empate en cero.
En el inicio del segundo tiempo. el “Rojinegro” volvió a tomar el rol protagónico del partido y comenzó a encerrar a su rival. A los 18 minutos, Douglas tuvo el primer tanto pero tras un buen pase de Simón Fiorito, Jonatan Palacio, en el corazón del área, remató por arriba del travesaño.
9 de Julio también tuvo algunas aproximaciones al arque defendido por Facundo Perrone, pero sin demasiada claridad. En los últimos 15 minutos se prestaron la tenencia de la pelota, pero los dos siempre buscaron el arco rival aunque no tuvieron precisión ni efectividad. Finalmente, el partido terminó 0 a 0 y para Douglas Haig fue positivo sumar de visitante y el próximo fin de semana tendrá la posibilidad de potenciar aún más ese punto si logra el triunfo en el estadio “Miguel Morales” ante San Martin de Formosa.
9 DE JULIO (Rafaela) 0
DOUGLAS HAIG 0
Estadio: “Germán Soltermam”. Arbitro: Guillermo González. Asistentes: Edgardo López y Mariana Duré. Cuarto árbitro: Nicolás Sosa. 9 de Julio (Rafaela): Mirko Zanoni; Tomás Vega, Sebastián Acuña, Nahuel Bravo, Pablo Ramírez, Martin Devetter, Santiago Varela, Nicolas Del Sole, Natanael Troncoso, Enzo Abondetto, Leandro Larrea. DT: Marcelo Varela. Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Gonzalo Baglivo, Brian Meza, Joaquín Castellano, Guillermo Pereira; Jonatan Palacio y Martín Schlotthauer. DT: Sebastián Cejas. Cambios: PT 16' Simón Fiorito por Martín Schlotthauer (DH); ST 16' Elián Tus por Pereira y Marcó Giménez por Magnago (DH); 20' Maximiliano Solari por Abondetto y Sandoval por Solari (9 de Julio); 27' Joaquín Cabral por Del Sole y Facundo García por Larrea (9 de Julio); 29' Martín Caballo por Baglivo y Carlos Arriola por Castellano (DH). Amonestado: PT Varela (9 de Julio).