Arranca la hora de la verdad para Douglas: debuta en la Zona Campeonato en Rafaela

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Después de terminar primero en la Zona 1, el "Rojinegro" comenzará hoy desde las 16:00 en el estadio "Germán Soltermam", su participación en el Grupo A de la Zona Campeonato del Torneo Federal A cuando visite a 9 de Julio.

Llegó el día que Douglas Haig esperó durante toda la primera mitad de la temporada del Torneo Federal A. Luego de una campaña positiva que le permitió finalizar en el primer puesto de la Zona 1, el "Rojinegro" pondrá en marcha este domingo la etapa más importante de la temporada cuando visite desde las 16:00 a 9 de Julio de Rafaela, por la primera fecha del Grupo A de la Zona Campeonato.

Será el comienzo de una nueva historia. Todo lo realizado hasta aquí sirvió para conseguir el primer objetivo del año: clasificar entre los mejores equipos del Federal A y hacerlo además desde el primer lugar de la zona. Pero desde este domingo el torneo cambia completamente. Los puntos obtenidos en la Primera Fase ya quedaron atrás y los nueve equipos que integran el Grupo A comenzarán desde cero una competencia en la que cada encuentro tendrá valor de final.

En el estadio "Germán Soltermam", con arbitraje del chaqueño Guillermo González, el conjunto dirigido por Sebastián Cejas iniciará el recorrido que espera culminar con el ascenso a la Primera Nacional, el gran sueño que persigue el “Fogonero” desde hace varias temporadas.

Douglas Haig llega con fundamentos para alimentar esa ilusión. Fue un equipo sólido durante gran parte de la primera rueda. Luego llegó una racha de seis partidos sin triunfos ni convertir goles; sin embargo pudo dejarla atrás y terminó quedándose con el liderazgo de la Zona 1, superando por un punto a Sportivo Belgrano de San Francisco. Ahora comenzará otra competencia, con rivales conocidos a los que ya enfrentó y con otros de mayor jerarquía, sin margen para largos períodos de irregularidad.

Debut ante un rival conocido El calendario dejó una particularidad poco habitual. Douglas Haig volverá a enfrentar al rival con el que cerró la Primera Fase hace apenas siete días. El pasado domingo, en el estadio "Miguel Morales", el “Rojinegro” derrotó 2 a 1 a 9 de Julio con goles de Guillermo Pereira y Jonatan Palacio. Sin embargo, aquel encuentro tuvo características muy distintas a las que presentará el de este domingo. En aquella oportunidad, Sebastián “Terremoto” Cejas decidió preservar a varios habituales titulares pensando precisamente en el inicio de la Zona Campeonato. Además, 9 de Julio afrontó ese compromiso con la presión de necesitar la clasificación, algo que finalmente consiguió pese a la derrota gracias al empate 1 a 1 de Sportivo Las Parejas como visitante de Independiente de Chivilcoy. Ese resultado le permitió conservar el quinto puesto de la Zona 1 y quedarse con el último boleto disponible para la Zona Campeonato.

El contexto ahora será completamente diferente. Ambos comienzan desde cero y saben que un buen arranque puede resultar determinante en un torneo corto, donde solamente los cuatro primeros accederán a los cuartos de final por el primer ascenso.

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La probable formación Durante la semana se confirmó la baja de Robertino Seratto. El mediocampista sufrió una fractura del maxilar inferior en el partido disputado el pasado domingo y afrontará varias semanas de recuperación. Además, Lucas López sufrió síndrome vertiginoso, aunque integró la delegación que viajó a Rafaela. El entrenador Sebastián Cejas aguardará su evolución para determinar si puede ocupar un lugar entre los titulares. En caso de responder satisfactoriamente, López conformaría la zaga central junto con Nicolás Canela.

Si López no está en condiciones, una alternativa es que Agustín Pezzi se desempeñe como primer marcador central y Boris Magnago ocupe el lateral derecho de la defensa. La probable formación es la siguiente: Facundo Perrone; Agustín Pezzi o Boris Magnago, Lucas López o Agustín Pezzi, Nicolás Canela y Luciano Cuello; Gonzalo Baglivo, Brian Meza y Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Carlos Arriola.

Importante, empezar sumando Aunque la temporada está en marcha desde hace varios meses, el debut siempre ocupa un lugar especial en torneos de formato reducido como la Zona Campeonato. Cada equipo disputará apenas ocho partidos -más una fecha libre- y cualquier tropiezo puede condicionar el desarrollo posterior. Por ese motivo, comenzar sumando fuera de casa representa un objetivo de enorme importancia para Douglas.

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El Grupo A reúne además de Douglas Haig y 9 de Julio, a Sportivo Belgrano de San Francisco, San Martín de Formosa, Defensores de Villa Ramallo, Gimnasia de Chivilcoy, Sol de América de Formosa, Bartolomé Mitre de Posadas y Sarmiento de La Banda. Los cuatro mejores clasificarán a los cuartos de final, instancia en la que continuará la pelea por el primer ascenso a la Primera Nacional. Al mismo tiempo, los cinco primeros de cada grupo asegurarán su participación en la Copa Argentina 2027.