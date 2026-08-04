Provincia redobló los controles de seguridad vial y Pergamino no fue la excepción

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El Ministerio de Transporte reforzó los controles en la zona de Pergamino y el resto del territorio bonaerense; fiscalizó más de 24.000 vehículos y detuvo a cientos de conductores alcoholizados.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires reforzó los operativos de seguridad vial en la zona de Pergamino y distintos puntos del territorio durante las últimas semanas. Los controles alcanzaron más de 24.000 vehículos y permitieron detectar a 276 conductores con alcohol en sangre.

La cartera que encabeza Martín Marinucci desplegó un amplio operativo de fiscalización para prevenir siniestros viales y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito en distintos puntos del territorio bonaerense.

Como parte de las tareas de Seguridad Vial, los agentes inspeccionaron 22.873 vehículos y realizaron 22.284 testeos de alcoholemia, detectando a 276 conductores con alcohol en sangre, todos los cuales fueron sancionados de acuerdo con la Ley de Alcohol Cero.

Durante los procedimientos también se confeccionaron además 841 actas de infracción, se retuvieron 641 licencias de conducir y se detectaron cuatro Verificaciones Técnicas Vehiculares (VTV) falsas, además de tres licencias de conducir presuntamente apócrifas.

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Fiscalización al transporte de pasajeros y cargas en la Provincia La Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte Terrestre reforzó también los controles sobre el transporte de pasajeros y de cargas para combatir la ilegalidad y garantizar condiciones seguras para usuarios, trabajadores y transportistas. Los operativos permitieron inspeccionar 1.356 unidades de transporte de pasajeros: como resultado, se labraron 135 actas de infracción por un monto superior a $950.000.000 y se intensificaron las acciones contra el transporte ilegal.

En el caso del transporte de cargas, fueron controlados 123 vehículos, se confeccionaron 26 actas y se detectaron 108.400 kilos de exceso de peso, una infracción que incrementa el riesgo de siniestros viales y acelera el deterioro de la infraestructura vial.