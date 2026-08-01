Rojas: Violenta pelea en la fiesta de La Delia, una joven fue agredida y crecen los interrogantes

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Región

Lo que debía ser una noche de celebración terminó con una violenta agresión entre asistentes y reavivó el debate sobre la seguridad en el evento.

La fiesta realizada en el predio de La Delia, de la ciudad de Rojas, que convocó a una importante cantidad de personas, terminó envuelta en un grave episodio de violencia. Una joven fue agredida físicamente en medio del evento, en un hecho que quedó registrado por testigos y generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Violenta agresión durante la fiesta de La Delia Según relataron asistentes al evento, la víctima fue atacada por otra mujer en circunstancias que aún no fueron esclarecidas. De acuerdo con las versiones que comenzaron a circular tras el episodio, la joven agredida podría ser menor de edad, mientras que la presunta agresora sería mayor. No obstante, hasta el momento esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Las imágenes registradas por personas presentes muestran una escena de extrema tensión y un elevado nivel de violencia, lo que provocó conmoción entre el público que disfrutaba de la celebración.

Seguridad en eventos masivos, otra vez bajo la lupa El episodio volvió a instalar el debate sobre las medidas de prevención y seguridad implementadas en este tipo de encuentros. Entre los asistentes surgieron interrogantes acerca de si existía un operativo acorde a la cantidad de público presente y si había personal suficiente para intervenir de manera rápida antes de que la situación se agravara.

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La organización de eventos masivos no solo implica brindar propuestas recreativas y musicales, sino también garantizar condiciones que permitan prevenir situaciones de riesgo y proteger la integridad de quienes participan.

Esperan precisiones sobre lo ocurrido Hasta el momento no se difundió información oficial respecto de posibles denuncias, intervenciones policiales o actuaciones judiciales vinculadas con la agresión. Tampoco trascendió el estado de salud de la joven atacada.