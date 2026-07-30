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Ramallo: Hallaron un artefacto sospechoso en un camino rural y descartaron riesgo de explosión

Un llamado al 911 movilizó a la Policía y a la División Explosivos de San Nicolás. Tras la inspección, confirmaron que el objeto era un artefacto de práctica sin carga explosiva.

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30 de julio de 2026 a las 12:23 p. m.
Ramallo: Hallaron un artefacto sospechoso en un camino rural y descartaron riesgo de explosión

Un operativo policial se desplegó en un camino rural de la zona de Cuatro Caminos, en el partido de Ramallo, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de un presunto artefacto explosivo. Tras la intervención de especialistas, se confirmó que el elemento no representaba peligro para la comunidad.

Alerta por un presunto explosivo en un camino rural de Ramallo

El procedimiento se inició luego de que una comunicación al servicio de emergencias 911 advirtiera sobre la existencia de un objeto de características inusuales en un camino rural de la zona de Cuatro Caminos. La denuncia generó una rápida respuesta por parte de efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Segunda, quienes se dirigieron al lugar para verificar la situación.

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Al arribar, los uniformados constataron la presencia del elemento señalado por el denunciante y, siguiendo los protocolos previstos para este tipo de situaciones, preservaron el área para evitar riesgos mientras se aguardaba la llegada de personal especializado.

La División Explosivos de San Nicolás descartó cualquier peligro

Ante la posibilidad de que el objeto pudiera contener material explosivo, se convocó a especialistas de la División Explosivos de San Nicolás, quienes realizaron una inspección técnica sobre el artefacto.

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Luego de los peritajes correspondientes, los expertos determinaron que se trataba de un artefacto inerte utilizado para ejercicios o prácticas, el cual no poseía carga explosiva ni capacidad de detonación. De esta manera, quedó descartado cualquier riesgo para las personas que circulan habitualmente por ese sector rural.

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Tras la evaluación, el elemento fue retirado del lugar y secuestrado por el personal especializado para continuar con las actuaciones de rigor.

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Se iniciaron actuaciones judiciales por el hallazgo del artefacto

Finalizado el procedimiento, las autoridades labraron actuaciones bajo la carátula de "Hallazgo", mientras se intenta establecer el origen del artefacto y las circunstancias por las cuales se encontraba abandonado en ese camino rural.

Si bien el objeto no implicaba un peligro real, desde las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de no manipular elementos sospechosos y dar aviso inmediato al 911 ante cualquier hallazgo de estas características. La rápida intervención policial y el trabajo de la División Explosivos permitieron despejar la incertidumbre y garantizar la seguridad en la zona.

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