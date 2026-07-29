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Ramallo compactó 289 vehículos secuestrados y liberó las comisarías de autos y motos abandonados

La medida permitió retirar 224 motocicletas y 65 automóviles judicializados que permanecían desde hacía años en dependencias policiales.

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29 de julio de 2026 a las 06:48 p. m.
Ramallo compactó 289 vehículos secuestrados y liberó las comisarías de autos y motos abandonados

Durante un operativo coordinado entre el Municipio de Ramallo, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Policía de la Provincia, se concretó la compactación de 289 vehículos secuestrados que permanecían abandonados desde hacía años en distintas comisarías del distrito. La medida respondió a reclamos de vecinos y permitió liberar espacios, reducir el impacto ambiental y mejorar las condiciones de las dependencias policiales.

La compactación incluyó 224 motocicletas y 65 automóviles

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Ramallo a través de la Subsecretaría de Seguridad y contó con el acompañamiento del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía Bonaerense.

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En total, fueron compactadas 224 motocicletas y 65 automóviles que habían sido secuestrados en distintos procedimientos policiales. Se trataba de vehículos que permanecían judicializados desde hacía varios años y que nunca fueron retirados por sus propietarios, por lo que ocupaban un importante espacio en las comisarías del distrito.

Las tareas incluyeron tanto el proceso de compactación como el retiro de la chatarra generada, permitiendo dejar completamente despejadas las dependencias policiales y sus alrededores.

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Reclamos vecinales y una solución para mejorar el entorno urbano

La decisión de avanzar con la eliminación de los vehículos surgió como respuesta a reiterados reclamos de vecinos que manifestaban su preocupación por la acumulación de autos y motos en los predios policiales.

Con el paso del tiempo, estos rodados se habían convertido en un problema para distintos sectores de la comunidad. Además del deterioro propio de los vehículos abandonados, generaban contaminación visual y ocupaban espacios que podían destinarse a otras funciones dentro de las dependencias.

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Desde el Municipio destacaron que la medida contribuye a mejorar la imagen urbana, recuperar sectores públicos y brindar un entorno más ordenado tanto para el personal policial como para los vecinos que concurren diariamente a las comisarías.

Menor impacto ambiental y más orden en las comisarías de Ramallo

Uno de los principales objetivos del operativo fue disminuir el impacto ambiental que generan los vehículos abandonados durante largos períodos.

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Los rodados en desuso pueden transformarse en focos de contaminación debido a la presencia de aceites, combustibles, baterías y otros residuos potencialmente peligrosos, además de favorecer la acumulación de basura y la proliferación de insectos.

Con la compactación realizada, las autoridades señalaron que se logró eliminar estos riesgos y avanzar en el ordenamiento integral de las dependencias policiales del partido.

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Desde el gobierno municipal remarcaron que esta acción forma parte de una política destinada a fortalecer la seguridad, mejorar el cuidado del ambiente y brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de Ramallo. Asimismo, destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los distintos organismos provinciales y municipales para concretar una intervención que era reclamada desde hacía años por la comunidad.

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