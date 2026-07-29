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San Nicolás tendrá una nueva Feria del Libro: Rumbo realizará su primera edición del 1 al 4 de octubre

La Asociación Cultural Rumbo organizará cuatro jornadas con libros, teatro, música, talleres y un Festival Nacional de Poesía.

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29 de julio de 2026 a las 03:22 p. m.
San Nicolás tendrá una nueva Feria del Libro: Rumbo realizará su primera edición del 1 al 4 de octubre

La ciudad de San Nicolás volverá a tener una gran propuesta literaria con la realización de la primera edición de la Feria del Libro Rumbo, organizada por la Asociación Cultural Rumbo. El evento se desarrollará del 1 al 4 de octubre y reunirá a escritores, editoriales, librerías, instituciones educativas y lectores en una programación pensada para todas las edades.

La Feria del Libro Rumbo ofrecerá cuatro días de actividades culturales

La sede de la Asociación Cultural Rumbo, ubicada en calle 9 de Julio 82, será el escenario de esta nueva iniciativa que busca consolidarse como un espacio de encuentro para toda la comunidad vinculada al libro y la cultura.

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Durante las cuatro jornadas habrá presentaciones de libros, charlas, conferencias, talleres, rondas de lectura, espectáculos teatrales, propuestas musicales, proyecciones de cine local y actividades especialmente diseñadas para estudiantes de distintos niveles educativos.

Además, participarán editoriales, librerías, escritores y diversos proyectos relacionados con la producción editorial, generando un ámbito propicio para la difusión de publicaciones y el contacto directo entre autores y lectores.

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El Festival Nacional de Poesía será uno de los principales atractivos

Como parte de la programación, la Sociedad de Escritores Rumbo (SER) llevará adelante un Festival Nacional de Poesía que convocará a autores provenientes de diferentes provincias del país.

El encuentro incluirá lecturas poéticas, presentaciones de libros, mesas de intercambio y conversaciones con escritores. También se realizará la ceremonia de entrega de premios del Primer Certamen Nacional de Poesía "Mario Verandi", cuyos ganadores recibirán premios en efectivo, diplomas y la publicación de sus obras en la revista Bitácora Rumbo.

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Desde la organización adelantaron que en las próximas semanas se dará a conocer el cronograma completo de actividades, junto con la nómina de autores invitados y los horarios de cada una de las propuestas.

San Nicolás recupera una tradición vinculada a las ferias del libro

La ciudad cuenta con una importante historia en la realización de este tipo de encuentros culturales. La primera Feria del Libro de San Nicolás se realizó en 1995 en la Escuela Normal y, con el paso de los años, pasó por diferentes sedes como el Auditorio Municipal, la Estación de Trenes, la Escuela de Arte y el Parque San Martín.

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La última edición de aquella tradicional feria tuvo lugar en 2019. En ese contexto, la propuesta impulsada por la Asociación Cultural Rumbo representa una nueva oportunidad para revitalizar la actividad literaria local y regional, promoviendo la lectura, la creación artística y el fortalecimiento de los vínculos entre escritores, editoriales, bibliotecas, instituciones educativas y el público.

Con esta primera edición, la Feria del Libro Rumbo buscará convertirse en una cita anual para la cultura nicoleña, ofreciendo un espacio de intercambio y difusión que contribuya al crecimiento del sector editorial y al desarrollo de nuevas audiencias lectoras.

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