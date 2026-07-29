San Pedro: Defensa Civil reforzó la planificación preventiva ante posibles contingencias climáticas

Región

El Municipio reunió a organismos de emergencia para coordinar acciones preventivas, analizar las perspectivas climáticas y fortalecer los protocolos de respuesta.

El Municipio de San Pedro encabezó una reunión de coordinación junto a las instituciones que integran el sistema local de emergencias para evaluar el escenario climático previsto para los próximos meses, revisar los recursos disponibles y fortalecer las acciones preventivas ante eventuales contingencias que puedan afectar a la ciudad y la región.

Reunión de Defensa Civil para fortalecer la prevención ante eventos climáticos El encuentro se desarrolló en el cuartel de Bomberos Voluntarios y reunió a representantes de las principales instituciones vinculadas a la respuesta ante emergencias. Participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni; el jefe de la Policía Comunal, Daniel Cano; el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Edgardo Epelde; el ayudante de primera David Cardozo, en representación de la Prefectura Naval Argentina; Martín Suárez por el San Pedro Radio Club; el concejal Christian Leguizamón por el Concejo Deliberante y referentes de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Durante la reunión se intercambió información oficial sobre la situación climática e hidrológica y se avanzó en la articulación de protocolos conjuntos para garantizar una respuesta rápida y coordinada frente a posibles fenómenos meteorológicos.

El Niño: qué escenario analizan los especialistas para la región Uno de los principales temas abordados fueron las conclusiones surgidas de la reciente jornada sobre Perspectivas Hidrológicas para el Delta Medio, realizada en Baradero con la participación de especialistas del INTA y del Instituto Nacional del Agua (INA).

Los técnicos señalaron que existe una probabilidad de desarrollo del fenómeno El Niño durante la segunda mitad del año. Sin embargo, aclararon que todavía no puede afirmarse cuál será su impacto concreto sobre la región y que el escenario debe seguir monitoreándose mediante información científica actualizada.

En ese sentido, las autoridades remarcaron que toda comunicación oficial y la planificación preventiva estarán sustentadas únicamente en informes emitidos por organismos especializados, como el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, el INTA Delta, la Dirección Provincial de Defensa Civil y la Prefectura Naval Argentina.

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Además, explicaron que las condiciones observadas en la cuenca del río Uruguay no pueden extrapolarse automáticamente al comportamiento del río Paraná, ya que ambos sistemas presentan dinámicas hidrológicas diferentes. También aclararon que las recientes variaciones registradas en la altura del Paraná fueron consecuencia de una sudestada puntual y no de una crecida extraordinaria.

Trabajos preventivos y monitoreo permanente en San Pedro Durante la jornada también se realizó un relevamiento de los recursos operativos disponibles y de las acciones preventivas que el Municipio desarrolla de manera permanente para reducir riesgos.

Entre las tareas destacadas se encuentran la actualización de los censos de familias que habitan en las islas, los operativos sanitarios y de asistencia social, así como el mantenimiento de zanjas, alcantarillas y desagües que llevan adelante la Secretaría de Servicios Públicos y las distintas delegaciones municipales.

Como parte de la estrategia preventiva, la Secretaría de Gobierno confirmó que las mesas de trabajo continuarán realizándose cada quince días con el objetivo de evaluar la evolución de las condiciones climáticas y coordinar nuevas medidas si fueran necesarias.