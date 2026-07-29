San Nicolás: Demolieron por completo la ex fábrica ES.TE.LA y ponen fin a un histórico foco de inseguridad

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San Nicolás

La Municipalidad de San Nicolás completó la demolición del antiguo edificio de ES.TE.LA, abandonado desde 1996 y señalado por vecinos por hechos de inseguridad.

El Municipio de San Nicolás finalizó la demolición total del antiguo edificio de ES.TE.LA, una estructura que permanecía abandonada desde hacía casi tres décadas en la zona norte de la ciudad. La intervención puso fin a un histórico reclamo vecinal vinculado con la inseguridad, el deterioro edilicio y los riesgos que representaba el inmueble.

Finalizó la demolición de la ex fábrica ES.TE.LA en San Nicolás Las tareas incluyeron la demolición completa de la estructura y el retiro de los escombros, en un operativo que permitió eliminar un edificio que, durante años, fue motivo de preocupación para los habitantes del sector.

Desde el Municipio señalaron que la decisión respondió a los reiterados reclamos realizados por los vecinos, quienes denunciaban que el predio era utilizado como escondite para delincuentes, además de convertirse en un espacio abandonado que favorecía situaciones de inseguridad y representaba un peligro debido al avanzado estado de deterioro de sus instalaciones.

Con la remoción total de la antigua fábrica, el lugar deja de ser un punto conflictivo y se abre la posibilidad de proyectar nuevos usos para ese sector de la ciudad.

Passaglia: "Era un foco de inseguridad que los vecinos pedían eliminar" El intendente Santiago Passaglia destacó el alcance de la obra y remarcó que se trató de una respuesta a un reclamo histórico de la comunidad.

"Durante décadas, este edificio abandonado funcionó como un aguantadero de malas juntas, un foco de inseguridad y un problema para todos los vecinos que hace mucho pedían una solución y hoy puedo decirles que esa solución llegó. Esa estructura ya no existe más. Se derrumbó y se están retirando los últimos escombros", afirmó el jefe comunal.

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Además, sostuvo que la gestión municipal busca intervenir sobre problemáticas postergadas durante muchos años.

"Nos estamos haciendo cargo de problemas que durante décadas el municipio miró para otro lado y lo hacemos para devolverle la tranquilidad y el orden a todos los vecinos de la zona", expresó.

La historia de ES.TE.LA, una fábrica cerrada desde 1996 ES.TE.LA, sigla de Establecimientos Textiles Latinoamericanos, fue durante años una de las industrias textiles más importantes de San Nicolás. Sin embargo, la planta cerró definitivamente sus puertas en 1996 y desde entonces el edificio permaneció abandonado.

Con el paso del tiempo, la falta de mantenimiento aceleró el deterioro de la construcción, que quedó en condiciones irrecuperables. La estructura se transformó en un símbolo del abandono y en un problema recurrente para quienes viven en sus inmediaciones.