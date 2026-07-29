San Antonio de Areco: Avanza la obra del río Areco con nuevos trabajos sobre el alcantarillón de la Ruta 41

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Las tareas de relleno sobre la estructura forman parte de la construcción del terraplén previsto en la obra hidráulica que busca mejorar el escurrimiento.

La obra de adecuación del cauce del río Areco sumó un nuevo avance con el inicio de tareas de relleno y nivelación sobre el alcantarillón construido en el sector de la Ruta Provincial 41, en la ciudad de San Antonio de Areco. Camiones y maquinaria pesada trabajan en la conformación del terraplén previsto sobre la estructura.

Continúan los trabajos sobre el alcantarillón de la Ruta 41 Las imágenes registradas durante los últimos días muestran una nueva etapa dentro del proyecto hidráulico que se desarrolla sobre el río Areco. En el sector de la Ruta Provincial 41, equipos pesados comenzaron con el aporte, distribución y compactación de suelo sobre el gran alcantarillón construido en ese punto estratégico de la obra.

Aunque visualmente puede interpretarse que la estructura está siendo cubierta, desde el proyecto explicaron que se trata de una tarea contemplada dentro del proceso constructivo. El relleno permitirá avanzar con la conformación del terraplén que quedará sobre el alcantarillón, mientras que el agua continuará circulando por el interior de los conductos de hormigón diseñados para ese objetivo.

El sector representa uno de los puntos de mayor complejidad técnica de la obra, ya que la estructura permitirá mejorar la capacidad de conducción del agua y acompañar la ampliación del cauce del río para disminuir los efectos de futuras crecidas.

Reemplazo del caño de gas: una intervención clave para continuar la obra En paralelo a los trabajos sobre el alcantarillón, continúan las tareas vinculadas al reemplazo del caño de gas que atraviesa la zona. Esta intervención fue considerada durante los últimos meses como uno de los principales desafíos técnicos para liberar el frente de obra.

El nuevo conducto será colocado mediante una perforación dirigida por debajo del lecho del río, un procedimiento que permitirá resolver la interferencia existente y garantizar la continuidad de los trabajos hidráulicos previstos en el sector.

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La finalización de esta etapa será determinante para avanzar con las próximas fases del proyecto, que contempla distintas intervenciones destinadas a mejorar el funcionamiento del cauce y brindar mayor seguridad ante eventos climáticos extremos.

La Provincia confirmó la continuidad de la obra hidráulica La evolución de los trabajos fue uno de los temas abordados durante la visita que el gobernador Axel Kicillof realizó a San Antonio de Areco el pasado 22 de julio, junto al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y el intendente Francisco Ratto.

Durante la recorrida, las autoridades destacaron la importancia de la obra para aumentar la capacidad hidráulica del río Areco y reducir el riesgo de inundaciones que históricamente afectaron distintos sectores de la zona.