Vuelve la Línea 228: Ramallo recuperará una conexión clave con San Nicolás y la región

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Bajada: El servicio unirá nuevamente Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Ramallo, Villa Ramallo y San Nicolás, beneficiando a trabajadores, estudiantes y miles de usuarios.

La reactivación de la Línea 228 ya es un hecho y permitirá restablecer un servicio de transporte fundamental para la ciudad de Ramallo y el corredor norte de la provincia de Buenos Aires. La medida devolverá la conectividad entre varias ciudades de la región tras más de un año de interrupción, favoreciendo especialmente a trabajadores, estudiantes y vecinos que realizan viajes diarios.

La Línea 228 volverá a conectar siete ciudades del norte bonaerense La reactivación quedó formalizada luego de la firma del convenio que habilita nuevamente el funcionamiento de la Línea 228, un recorrido regional que había dejado de prestar servicio en enero de 2025. La nueva prestación unirá Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Ramallo, Villa Ramallo y San Nicolás.

El acto de presentación fue encabezado por el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, junto a representantes de la empresa Vía Rosario, responsable de operar el servicio, e intendentes de los municipios involucrados, entre ellos el jefe comunal de Ramallo, Mauro Poletti.

La autorización definitiva fue publicada el pasado 15 de julio en el Boletín Oficial bonaerense, completando el proceso administrativo que permitió adjudicar nuevamente el recorrido. Con esta resolución, miles de vecinos volverán a contar con una alternativa de transporte que había sido ampliamente reclamada.

Un servicio pensado para trabajadores, estudiantes y la actividad regional Desde la empresa Vía Rosario destacaron que la decisión de hacerse cargo del servicio fue tomada luego de un estudio sobre la demanda existente en la zona. Según explicó su titular, Norberto Fenoglio, el corredor comprendido entre San Nicolás y Zárate concentra uno de los polos industriales más importantes del país, generando un intenso movimiento diario de trabajadores.

"Había poblaciones muy importantes que estaban desconectadas entre sí. Hay personas que viven en Ramallo y trabajan en San Nicolás, mientras que otras viajan diariamente entre San Pedro, Baradero y Zárate. Esa necesidad existe y creemos que el servicio será de gran utilidad", sostuvo el empresario.

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Fenoglio también remarcó el beneficio que tendrá para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. El relevamiento realizado por la empresa detectó una importante cantidad de jóvenes que se trasladan diariamente hacia instituciones educativas de San Nicolás, Zárate e incluso Rosario, por lo que la recuperación de la línea facilitará esos viajes.

Cuándo comenzará a funcionar la Línea 228 En una primera etapa, el servicio contará con cinco frecuencias diarias de ida y cinco de regreso, con paradas intermedias en todas las localidades del recorrido. La empresa anticipó que, si la demanda lo requiere, la cantidad de servicios podrá incrementarse en el futuro.

Actualmente, Vía Rosario trabaja en la instalación del sistema de venta de pasajes, la puesta en funcionamiento de boleterías y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitirán consultar en tiempo real la ubicación y el horario de llegada de las unidades.

Si bien todavía no fue confirmada una fecha oficial para el inicio de la operación, la empresa estima que la Línea 228 comenzará a funcionar entre mediados y fines de agosto. No obstante, también se evalúa que el servicio pueda ponerse en marcha durante los primeros días de septiembre, dependiendo del avance de las tareas técnicas.