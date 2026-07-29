Se escapó el delincuente que ingresó al Banco Provincia de Ramallo

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Región

La Policía inspeccionó el edificio y las viviendas de toda la manzana, pero no encontró al sospechoso ni detectó faltantes en la sucursal

29 de julio de 2026 a las 09:02 a. m.

29 de julio de 2026 a las 09:02 a. m.

Un importante operativo policial se desplegó durante la noche de este martes en la sucursal del Banco Provincia de Ramallo, luego de un llamado al 911 que alertó sobre el presunto ingreso de un hombre al edificio.

El procedimiento comenzó alrededor de las 20.45, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Primera y del Comando de Patrullas llegaron al banco, ubicado en la esquina de Eva Perón y Mitre, donde constataron que una ventana de la planta alta, en la parte posterior del inmueble, había sido forzada.

Ante la situación, se activó el protocolo previsto para este tipo de hechos. La Policía montó un operativo cerrojo, bloqueando las cuatro esquinas de la manzana, y solicitó el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Con el correr de los minutos se sumaron al procedimiento efectivos de la DDI San Nicolás –Avanzada Ramallo,

personal de la Estación de Policía Comunal Ramallo Segunda, de Coordinación de Seguridad Bancaria y de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Ramallo. Despliegue que se extendió hasta la madrugada del miércoles.

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Tras ingresar al edificio, los efectivos realizaron una inspección completa de las instalaciones, aunque no lograron localizar al sospechoso. Tampoco se constató el faltante de dinero u otros elementos dentro de la entidad.

Posteriormente, el operativo se extendió a las viviendas ubicadas en toda la manzana, mientras personal de Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes para intentar obtener rastros que permitan avanzar en la investigación.