Una mujer sufrió quemaduras en el rostro durante un incendio en una vivienda del barrio Acevedo

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Policiales

La víctima, de 58 años, fue asistida y trasladada por el SAME al Hospital San José. El fuego fue controlado por Bomberos Voluntarios y no habría riesgo para su vida.

Una mujer de 58 años sufrió quemaduras en el rostro durante un incendio registrado el martes por la noche en una vivienda del barrio Acevedo de Pergamino. La víctima fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital San José, mientras Bomberos Voluntarios controló el foco y la Policía intervino en el lugar.

Incendio en el barrio Acevedo El siniestro se produjo alrededor de las 21:10 del martes en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Chiclana y Carnevale. Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un incendio en una casa de la zona y, de inmediato, se desplegó un operativo para asistir a las personas que pudieran encontrarse en el interior del inmueble.

Al arribar los primeros efectivos, una dotación de Bomberos Voluntarios de Pergamino ya se encontraba trabajando en el lugar. El móvil 27, a cargo del sargento primero Franco, intervino para controlar el foco ígneo que se había iniciado en la vivienda.

Bomberos controlaron el fuego Tras las tareas realizadas por los Bomberos Voluntarios, el incendio pudo ser controlado y se evitó que las llamas continuaran avanzando sobre otros sectores de la propiedad. Una vez finalizada la intervención de los rescatistas, se realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias en las que se inició el fuego.

En el lugar también trabajaron efectivos del Comando de Patrulla Pergamino, quienes intervinieron a partir del aviso recibido a través del sistema de emergencias. La actuación policial permitió resguardar la zona mientras se desarrollaban las tareas de los bomberos y la asistencia médica.

SAME asistió a la víctima Como consecuencia del incendio, una mujer identificada como Norma Romero, de 58 años, sufrió quemaduras en el rostro. La víctima recibió las primeras atenciones médicas en el lugar por parte de profesionales del SAME y posteriormente fue trasladada para una evaluación y atención especializada.

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De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones, las lesiones sufridas por la mujer no revestirían riesgo de vida. El traslado sanitario se realizó como medida preventiva y para que pudiera recibir el tratamiento médico correspondiente.

Investigan origen del incendio El hecho quedó registrado en una investigación iniciada bajo la carátula de Incendio, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 de Pergamino. Desde la Fiscalía se dispusieron distintas medidas para establecer cómo se produjo el siniestro y determinar las circunstancias que rodearon el episodio.

En ese marco, fueron solicitadas las pericias correspondientes a personal especializado de Bomberos, cuyos informes podrían aportar elementos para establecer el origen del fuego y las causas que provocaron el incendio en la vivienda del barrio Acevedo.