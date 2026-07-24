Disputa territorial entre “trapitos” terminó con un joven apuñalado en la plaza 25 de Mayo

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La Fiscalía N° 6 indagó a una pareja acusada de atacar con un arma blanca a un joven de 21 años durante una disputa ocurrida en la plaza 25 de Mayo de Pergamino. La víctima sufrió una grave herida en el tórax, fue operada de urgencia y permanecía internada con riesgo de vida.

Una disputa territorial entre personas que realizan tareas informales de cuidado de vehículos, conocidas popularmente como “trapitos”, terminó con un joven de 21 años apuñalado en la plaza 25 de Mayo de Pergamino.

El ataque ocurrió durante la noche del jueves y la víctima debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia debido a la gravedad de la lesión.

Ataque en plaza 25 de Mayo El episodio se registró alrededor de las 23:00, cuando el joven se encontraba sentado en uno de los bancos de la plaza 25 de Mayo, en inmediaciones de la intersección de 9 de Julio y avenida de Mayo, acompañado por su pareja y otras dos personas. De acuerdo con la información incorporada a la investigación judicial, en determinado momento se presentaron en el lugar un hombre y su pareja, quienes habrían protagonizado una confrontación con el grupo. En esas circunstancias se produjo una agresión que terminó con el joven herido en la zona del tórax. La investigación sostiene, en principio, que el ataque habría sido cometido de manera intencional y que el agresor habría utilizado un elemento punzante para provocarle una lesión de consideración. Tras recibir la herida, el joven logró incorporarse y se retiró del lugar junto a su pareja. Ambos se dirigieron hacia la zona del acceso al Bingo Pergamino, sobre avenida de Mayo, donde solicitaron asistencia y aguardaron la llegada de una ambulancia. Debido a la gravedad de la lesión, el herido fue trasladado rápidamente al Hospital Interzonal General de Agudos San José.

Joven herido El llamado al sistema de emergencias 911 permitió que personal policial y una ambulancia acudieran hasta la zona de 9 de Julio y avenida de Mayo, donde encontraron al joven con una herida provocada por un arma blanca en el tórax. El paciente fue recibido en la guardia de adultos del centro asistencial y, debido a la gravedad de su cuadro, los médicos resolvieron su ingreso inmediato al quirófano. La primera evaluación médica determinó que presentaba un neumotórax del lado izquierdo y no se descartaba un posible compromiso cardíaco. La lesión generó preocupación entre los profesionales que lo asistieron, ya que existía riesgo de vida. Por ese motivo, el joven fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y quedó internado bajo observación médica, con pronóstico reservado.

Dos detenidos En el marco del procedimiento policial desplegado tras el aviso de la agresión, los investigadores lograron identificar y aprehender a un hombre de 34 años y a una mujer de 31, quienes habrían sido señalados por la pareja de la víctima como las personas involucradas en el ataque. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada inicialmente como lesiones graves y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de Pergamino, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes. La Fiscalía interviniente dispuso las actuaciones necesarias para establecer con precisión cómo se inició la disputa, cuál fue la participación de cada uno de los involucrados y qué elemento fue utilizado para provocar la herida que sufrió la víctima.

Investigación La investigación judicial busca determinar si el episodio estuvo relacionado con una disputa territorial entre personas que habitualmente realizan tareas de cuidado informal de vehículos en el sector céntrico de Pergamino.

Esta hipótesis forma parte de las primeras líneas investigativas y deberá ser confirmada mediante las pruebas reunidas en el expediente. Los investigadores también procuran reconstruir los momentos previos a la agresión y establecer qué ocurrió exactamente entre los dos grupos que se encontraban en la plaza 25 de Mayo.

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Para ello se analizan los testimonios de quienes presenciaron el hecho y otros elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. El procedimiento policial se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre con una herida de arma blanca en la zona céntrica. La rápida intervención permitió asistir al joven y trasladarlo al hospital, donde recibió atención especializada. Mientras tanto, la Justicia continúa con la investigación para determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder a los dos aprehendidos. La calificación legal podría modificarse en función de la evolución del estado de salud de la víctima y de los resultados de las pericias y demás medidas ordenadas por la Fiscalía.