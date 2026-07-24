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Procesaron penalmente a un joven que robó la recaudación de una pollería en avenida Paraguay

El sospechoso fue identificado por las cámaras de seguridad y aprehendido una hora después con la misma campera que llevaba durante el robo en una pollería de avenida Paraguay.

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24 de julio de 2026 a las 05:11 p. m.
Procesaron penalmente a un joven que robó la recaudación de una pollería en avenida Paraguay
Las cámaras del local y urbanas identificaron al sospechoso por su contextura física y la indumentaria que llevaba colocada al momento del robo.

Un sujeto fue aprehendido en Pergamino acusado de cometer un robo en una pollería ubicada sobre avenida Paraguay, casi Sarmiento, donde habría sustraído unos 80.000 pesos de la caja registradora tras intimidar a una empleada simulando llevar un arma entre sus prendas. La investigación permitió identificarlo y detenerlo poco después.

Robo en una pollería

El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 12:30, en la Pollería Mapi, un comercio situado sobre avenida Paraguay, casi en la intersección con Sarmiento, que en ese momento se encontraba abierto y atendiendo al público.

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De acuerdo con la denuncia y los elementos reunidos durante la investigación, el acusado, identificado como Nazareno Andrés Fernández, ingresó al local y se dirigió directamente hacia el sector donde se encontraba la caja registradora.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el sujeto habría comenzado a tomar el dinero que se encontraba en la caja. La maniobra fue advertida por una de las empleadas del comercio, identificada como Yoana Belén Paye, quien intentó impedir que el sospechoso concretara el robo.

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Amenaza en avenida Paraguay

La situación tomó otro cariz cuando, ante el intento de la trabajadora de detenerlo, Fernández se levantó las prendas que llevaba puestas a la altura de la cintura y simuló tener un arma.

La empleada, al interpretar que se encontraba frente a una amenaza concreta y ante el temor de que el sujeto pudiera utilizar un arma de fuego, decidió resguardarse en el baño del establecimiento.

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Esta circunstancia habría sido aprovechada por el sospechoso para apoderarse del dinero que se encontraba en la caja registradora y escapar rápidamente del lugar. La suma sustraída fue estimada en aproximadamente 80.000 pesos.

El episodio fue denunciado y de inmediato se puso en marcha una investigación para determinar la identidad del responsable del robo en una pollería y establecer su recorrido posterior a la fuga.

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Cámaras identificaron al aprehendido

Uno de los elementos centrales para avanzar en el esclarecimiento del hecho fueron las imágenes obtenidas a través de las cámaras de seguridad. Los investigadores policiales y judiciales analizaron las filmaciones y lograron observar las características físicas y la vestimenta del individuo que había ingresado a la Pollería Mapi.

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Durante el análisis de las imágenes, los investigadores advirtieron un detalle que resultó determinante para avanzar sobre la identidad del sospechoso. El sujeto llevaba puesta una campera que, según pudieron establecer, había sido observada horas antes en otra circunstancia y permitió orientar rápidamente la pesquisa.

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Con esa información, los investigadores comenzaron a buscar al sospechoso y, aproximadamente una hora después del robo en una pollería de avenida Paraguay, lograron localizar y aprehender a un hombre que vestía la misma campera que aparecía registrada en las filmaciones del comercio.

La coincidencia entre la vestimenta observada en las cámaras de seguridad y la que llevaba puesta el individuo al momento de ser localizado se convirtió en uno de los principales elementos considerados por los investigadores para vincularlo con el hecho.

Investigación por robo

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que avanzó con las actuaciones correspondientes y dispuso la intervención de la Fiscalía que lleva adelante la causa.

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En la mañana de este viernes, el fiscal Germán Guidi y el instructor judicial Alejo Usero recibieron al sospechoso en el segundo piso de la Fiscalía, donde se llevó adelante la declaración en el marco de la causa.

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Durante la audiencia, Fernández fue indagado y se le comunicó formalmente la imputación por el delito de robo, en relación con el episodio ocurrido en el comercio de avenida Paraguay.

La investigación continuará con el análisis de las pruebas reunidas, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad y los demás elementos incorporados al expediente judicial, mientras se aguardan las decisiones que adopte la Fiscalía respecto de la situación procesal del aprehendido.

El procedimiento permitió esclarecer en pocas horas el robo en una pollería y detener al presunto autor, quien quedó a disposición de la Justicia de Pergamino.

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