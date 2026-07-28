Estafa piramidal: un vecino perdió un capital de casi tres millones de pesos tras invertir en un supuesto bróker internacional

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Policiales

Un hombre de 40 años denunció que envió $2.850.000 mediante una plataforma de inversiones y luego perdió el acceso a su cuenta.

Un vecino de Pergamino denunció una estafa de inversión por $2.850.000 luego de realizar varias transferencias a través de una aplicación que se presentaba como una plataforma financiera internacional. Tras concretar los pagos, intentó volver a ingresar y comunicarse con los responsables, pero descubrió que había sido bloqueado.

Estafa de inversión denunciada El caso fue denunciado en las últimas horas por un hombre de 40 años en la Comisaría Tercera de Pergamino, quien manifestó haber sido víctima de una presunta maniobra de fraude vinculada con una plataforma de inversiones denominada “Aventador Consultancy Limited”.

De acuerdo con la denuncia, el damnificado habría sido contactado o inducido a operar mediante esta aplicación y, siguiendo las indicaciones recibidas, realizó diversas transferencias de dinero hacia números o cuentas que no pudo identificar con precisión.

El monto total enviado por el vecino pergaminense alcanzó los $2.850.000. Sin embargo, luego de efectuar las operaciones, la situación tomó un giro inesperado: cuando intentó volver a comunicarse con la plataforma para consultar sobre sus inversiones o recuperar el dinero depositado, constató que había sido bloqueado y ya no podía acceder ni establecer contacto con quienes lo habían guiado durante el supuesto proceso de inversión.

A partir de la denuncia, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, que inició las actuaciones correspondientes con el objetivo de determinar cómo se produjo la maniobra, identificar a los responsables y establecer el destino de los fondos transferidos.

Nuevas modalidades de fraude El episodio registrado en Pergamino vuelve a poner en primer plano una modalidad de fraude que se ha extendido en distintos países y que utiliza plataformas digitales para captar personas interesadas en obtener ganancias mediante supuestas inversiones financieras.

Las organizaciones dedicadas a este tipo de delitos suelen presentarse bajo la apariencia de empresas de inversión, brókeres, consultoras financieras o plataformas especializadas en operaciones bursátiles y otros activos. En muchos casos, el primer contacto se produce a través de redes sociales, llamadas telefónicas o servicios de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram.

Una vez establecido el vínculo con la potencial víctima, los responsables pueden ofrecer asesoramiento personalizado y mostrar supuestas ganancias obtenidas en tiempo real. El objetivo es generar confianza y convencer al usuario de que incremente progresivamente el dinero destinado a la inversión.

El problema aparece cuando la persona intenta retirar sus fondos. En ese momento, los estafadores pueden exigir nuevos pagos bajo diferentes argumentos, como impuestos, tasas, derechos, comisiones o supuestos inconvenientes técnicos de la plataforma. En otras ocasiones, directamente interrumpen la comunicación y bloquean el acceso de la víctima.

Estafa de inversión y alertas Las autoridades y organismos especializados advierten que uno de los principales indicadores de riesgo es la promesa de obtener ganancias elevadas, rápidas o garantizadas, especialmente cuando la propuesta llega por canales no oficiales y no existe información verificable sobre la empresa que administra el dinero.

También constituyen señales de alerta la falta de autorización por parte de los organismos reguladores, la utilización de páginas web o aplicaciones de apariencia profesional pero sin respaldo comprobable y el pedido de transferencias a cuentas de terceros o destinatarios que no pueden ser debidamente identificados.

En algunos casos, las organizaciones criminales utilizan nombres comerciales similares a los de compañías reales o emplean logotipos, diseños, dominios y documentación que buscan generar una falsa sensación de legitimidad.

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Otra de las estrategias frecuentes consiste en utilizar la imagen de personas conocidas, celebridades o supuestos especialistas en finanzas para promocionar las oportunidades de inversión y reforzar la confianza de quienes reciben las propuestas.

CNV advierte por estafas La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha alertado al público inversor sobre la proliferación de nuevas modalidades de estafas virtuales difundidas principalmente mediante redes sociales y servicios de mensajería instantánea.

Según las advertencias del organismo, estas maniobras suelen comenzar con publicaciones o contactos directos en los que se ofrecen oportunidades de inversión con altos rendimientos y supuestos respaldos institucionales.

La CNV recomienda verificar antes de realizar cualquier operación si la entidad o plataforma que ofrece servicios de inversión se encuentra registrada o autorizada para operar. También aconseja buscar información en fuentes oficiales y desconfiar de aquellas propuestas que aseguren ganancias rápidas, elevadas o sin ningún tipo de riesgo.

El organismo destaca, además, la importancia de no transferir dinero ni compartir información personal, bancaria o credenciales de acceso con personas o cuentas cuya identidad no haya sido previamente comprobada.

Cómo evitar una estafa Ante una propuesta de inversión recibida a través de redes sociales, WhatsApp, Telegram u otros medios digitales, especialistas recomiendan no tomar decisiones apresuradas y verificar la identidad y autorización de la empresa antes de entregar dinero.

También resulta fundamental conservar toda la documentación relacionada con la operación. Las víctimas deben guardar capturas de pantalla, comprobantes de transferencias, números de teléfono, perfiles utilizados por los supuestos asesores, conversaciones y cualquier otro elemento que pueda contribuir a la investigación.

En caso de sospechar que se está frente a una maniobra fraudulenta, la principal recomendación es no realizar nuevos pagos. Si los responsables solicitan dinero adicional para liberar supuestas ganancias o recuperar fondos, esa exigencia puede formar parte de la misma estrategia de engaño.

La denuncia ante las autoridades competentes permite poner en conocimiento la maniobra y aportar información que podría resultar útil para identificar a los responsables y establecer si existen otras personas afectadas.