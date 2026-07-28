San Antonio de Areco fue sede de una capacitación de FEVA que reunió a entrenadores de voleibol de toda la región

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El Club Tempestad recibió el Curso de Entrenador Provincial Nivel 1 de vóley, con 46 participantes de distintas localidades bonaerenses y la presencia del instructor de FEVA Daniel Trotta.

San Antonio de Areco fue escenario de una importante instancia de formación para el vóley bonaerense con la realización del Curso de Entrenador Provincial Nivel 1, una propuesta organizada por el Club Tempestad y dictada por Daniel Trotta, instructor de la Federación del Voleibol Argentino (FEVA) y presidente de la Federación Bonaerense de Vóley.

Capacitación de entrenadores de vóley en Areco con certificación FEVA Durante cuatro jornadas intensivas, 46 profesores y entrenadores provenientes de Areco, San Andrés de Giles, Suipacha, Exaltación de la Cruz, Pilar, Martínez y otras localidades participaron de esta capacitación que forma parte del sistema oficial de entrenadores de FEVA.

El Nivel 1 constituye el primer escalón dentro del recorrido formativo impulsado por la federación nacional y permite a quienes completan la certificación desempeñarse en categorías formativas, incorporando herramientas técnicas, metodológicas y pedagógicas para el trabajo con jugadores en sus primeras etapas deportivas.

La organización estuvo a cargo del Club Tempestad, institución que promovió la llegada de esta propuesta a la ciudad con el objetivo de fortalecer la preparación de los entrenadores locales y brindar una oportunidad de crecimiento para quienes desarrollan actividades vinculadas al vóley en toda la zona.

La entrenadora arequera Rocío Milicich destacó la relevancia de que una capacitación de estas características pudiera desarrollarse en la localidad. “Siempre hablamos de la importancia de hacer las cosas como corresponden y una de ellas es capacitarse. No solo nosotros, sino también abrirlo a la comunidad y brindar este servicio a profesores y entrenadores de la región”, señaló.

Daniel Trotta destacó el crecimiento del vóley bonaerense El instructor Daniel Trotta, representante de FEVA y presidente de la Federación Bonaerense de Vóley, valoró la convocatoria alcanzada durante la capacitación y reconoció que la cantidad de participantes superó las previsiones iniciales.

“En muy pocos cursos he tenido esta cantidad; estamos prácticamente en el límite de lo permitido”, expresó Trotta, quien además resaltó el intercambio generado entre los entrenadores durante las jornadas de trabajo.

Según explicó, el nivel de participación y los conocimientos aportados por los asistentes permitieron enriquecer la propuesta. “El nivel de debate y de conocimientos que evidencian los entrenadores hace que el curso sea mucho más interesante”, sostuvo.

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El dirigente también hizo referencia al crecimiento que atraviesa el vóley en la provincia de Buenos Aires desde la pandemia, con la incorporación de nuevos clubes al circuito federativo y un aumento en la cantidad de jugadores que se acercan a la disciplina.

En ese marco, remarcó que la capacitación permanente de los entrenadores es una herramienta fundamental para acompañar ese desarrollo y mejorar la formación de los deportistas desde las categorías iniciales.

El Club Tempestad impulsa el desarrollo del vóley local Desde la institución organizadora destacaron la importancia de continuar generando espacios de formación que permitan jerarquizar la actividad deportiva en San Antonio de Areco y localidades cercanas.

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Rocío Milicich valoró especialmente la presencia de Trotta en la ciudad y la posibilidad de que pudiera conocer el trabajo que lleva adelante el club. “Nos enorgullece que pueda conocer nuestro club, nuestro desarrollo y seguir trabajando con nosotros para fomentar el vóley local”, manifestó.

Antes del cierre del curso, Trotta dejó un mensaje para la comunidad arequera y resaltó la necesidad de acompañar a quienes trabajan por el crecimiento deportivo. “La comunidad debe asumir el compromiso de acompañar a Rocío Milicich, darle recursos y pensar también en quienes puedan continuar ese trabajo en el futuro. Cuando hay gente con capacidad y ganas, hay que acompañarla”, concluyó.