San Antonio de Areco mantiene una agenda de vacaciones de invierno con propuestas gratuitas para toda la familia

> San Antonio de Areco mantiene una agenda de vacaciones de invierno con propuestas gratuitas para toda la familia

Región

La ciudad ofrece actividades culturales, recreativas y turísticas durante toda la semana con opciones gratuitas para niños, jóvenes y adultos.

Las vacaciones de invierno continúan en San Antonio de Areco con una amplia programación organizada por el Municipio. Durante los próximos días, vecinos y turistas podrán disfrutar de talleres, espectáculos, juegos, visitas guiadas y actividades al aire libre pensadas para compartir en familia y recorrer distintos espacios de la ciudad.

Las propuestas de vacaciones de invierno convocan a familias en San Antonio de Areco La agenda invernal comenzó con una importante participación del público. Este lunes, cerca de 90 personas asistieron a la función de cine gratuita realizada en el Salón Guerrico, una de las actividades más convocantes de la jornada.

Además, el Centro Cultural Viviana Vigil recibió un taller de arte reciclado impulsado por el área de Sustentabilidad, donde chicos y grandes pudieron aprender nuevas formas de reutilizar materiales cotidianos y transformarlos en objetos decorativos.

La propuesta permitió trabajar sobre la importancia de la separación de residuos y el reciclaje, utilizando elementos como latas, tapas de envases, retazos de tela y papel recuperado para demostrar que muchos objetos pueden tener una segunda vida mediante la creatividad.

Actividades culturales, deportivas y recreativas durante toda la semana La programación continuará hasta el domingo 2 de agosto con propuestas distribuidas en distintos puntos de San Antonio de Areco. La iniciativa incluye actividades gratuitas para diferentes edades, con alternativas vinculadas al arte, la historia, el deporte y las tradiciones locales.

Entre las opciones previstas se destacan los juegos tradicionales, acertijos, actividades deportivas en plazas, talleres universitarios, funciones de cine, muestras teatrales, propuestas vinculadas al circo y recorridos por espacios históricos.

También habrá actividades especiales para conocer el patrimonio cultural de la ciudad, como visitas guiadas al casco histórico, al Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, recorridos por bares históricos y propuestas relacionadas con la identidad criolla.

La agenda completa de actividades hasta el domingo 2 de agosto Durante el martes 28 se desarrollarán juegos tradicionales y la propuesta “Dibujá tu caballo criollo” en la Oficina de Turismo, una visita a la Reserva Ecológica, actividades en Plaza Néstor Kirchner, el taller “La UNSAdA que soñamos” y una nueva función de cine en el Salón Guerrico.

El miércoles 29 se sumarán actividades en la Oficina de Turismo, la propuesta “Viaje al pasado desde los objetos” en el Museo de la Ciudad y Usina Vieja, un taller de iniciación a los malabares y una muestra teatral.

Para el jueves 30 están previstas una visita al Cuartel de Bomberos, una bicicleteada familiar, talleres de expresión corporal, una demostración de doma india y mansedumbre en Vagues y paseos en zorra por el Centro de Interpretación Ferroviario.

El viernes 31 tendrá lugar el Día de Campo en el Parque Criollo, una kermés en el Predio Colombo y la obra teatral “Linaje, La Obra Final” en el Salón Guerrico.