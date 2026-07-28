Salto: Expo Peques reunió a cientos de familias con juegos, talleres y actividades educativas
Durante dos jornadas, la propuesta organizada por APAS y el Municipio ofreció actividades recreativas, culturales y educativas para las vacaciones de invierno.
Con una importante participación de niñas, niños y familias, se desarrolló una nueva edición de Expo Peques en la ciudad de Salto. La iniciativa, organizada de manera conjunta entre APAS y la Municipalidad, volvió a convertirse en uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno, con una amplia agenda de propuestas recreativas, educativas y culturales.
Expo Peques volvió a convocar a las familias de Salto
Durante dos jornadas, el evento ofreció un espacio pensado para el entretenimiento y el aprendizaje de las infancias, con actividades diseñadas para compartir en familia. La convocatoria reunió a vecinos de distintos barrios que participaron de las múltiples propuestas organizadas especialmente para el receso invernal.
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Entre las iniciativas desarrolladas hubo una ludoteca, espacios destinados a la primera infancia, talleres ambientales, actividades deportivas, un rincón de lectura, juegos de memoria y diversas experiencias didácticas orientadas al desarrollo de habilidades y valores.
Educación vial y aprendizaje a través del juego
Uno de los sectores más convocantes fue el circuito de educación vial, donde las niñas y los niños pudieron aprender de manera lúdica conceptos relacionados con la seguridad en la vía pública, la convivencia ciudadana y el reconocimiento de las emociones.
La propuesta buscó combinar el entretenimiento con contenidos educativos, promoviendo hábitos responsables y fortaleciendo el aprendizaje mediante el juego, una herramienta fundamental para el desarrollo infantil.
La Feria Joven sumó emprendedores y propuestas locales
En paralelo a Expo Peques, la Feria Joven acompañó la iniciativa con un paseo de stands integrado por emprendedores locales, que exhibieron y comercializaron sus productos durante ambas jornadas. El espacio fue recorrido por una gran cantidad de familias, generando también una oportunidad para impulsar el trabajo y la producción local.
Con una destacada convocatoria y una amplia variedad de actividades, Expo Peques volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para la comunidad de Salto, promoviendo el juego, la creatividad, el aprendizaje y la participación familiar durante las vacaciones de invierno.