Investigan una denuncia por abuso sexual contra una adolescente internada en el Hospital

Policiales

Se trata de la menor que se encuentra en recuperación tras ser baleada en el barrio San José hace unos días.

Una adolescente de 16 años, que permanece internada en el Hospital San José de Pergamino luego de haber resultado herida de bala el pasado 15 de julio en un episodio en el que, según se investiga, habría sido alcanzada de manera circunstancial durante una disputa entre varios sujetos, denunció en las últimas horas un presunto abuso sexual ocurrido dentro del establecimiento sanitario.

La denuncia fue radicada este domingo, luego de que la menor manifestara al personal policial que se encontraba de custodia en el Hospital que, mientras permanecía internada en el área de Clínica Médica, habría sido abusada sexualmente por un hombre de 32 años, identificado como un excuñado, que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, la adolescente estaba al cuidado de su hermana, quien se habría retirado momentáneamente para realizar un mandado. Durante ese lapso se habría producido el encuentro con el hombre señalado, quien fue aprehendido de inmediato por los efectivos policiales que se encontraban en el centro asistencial.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 7, que dispuso una serie de medidas tendientes a establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el encuentro y determinar la existencia o no de un delito. Entre ellas, se ordenaron exámenes médicos a la adolescente y el secuestro de las prendas de vestir de la menor y del imputado, además de la intervención de Policía Científica.

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Asimismo, la fiscalía dispuso recibir los testimonios de la madre y la hermana de la adolescente, además de otras personas que puedan aportar información relevante para esclarecer lo sucedido. También se prevé solicitar al Juzgado de Garantías autorización para analizar los teléfonos celulares de los involucrados, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones previas y establecer el contexto de la relación entre ambos.

En ese sentido, una de las hipótesis que deberá ser evaluada durante la investigación apunta a establecer si existía previamente algún tipo de vínculo sentimental entre la adolescente y el hombre denunciado. Esa circunstancia, sin embargo, no permite por sí sola establecer el carácter consentido o no de una eventual relación sexual, cuestión que deberá ser determinada por la Justicia a partir de las pruebas reunidas.