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Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus se unen en una alianza estratégica

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27 de julio de 2026 a las 02:05 p. m.
Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus se unen en una alianza estratégica
Jorge Brito, Presidente de Banco Macro y Mauricio Groppo, Titular de la Asociación Argentina de Brangus.

Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus firmaron un acuerdo clave que otorga beneficios exclusivos a los productores de esta raza.

El convenio fue suscrito por el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, y el titular de la Asociación, Mauricio Groppo.

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Con este acuerdo, los cabañeros y productores, ya sean pequeños, medianos o grandes, podrán acceder a créditos exclusivos para la compra de reproductores, retención de vientres y tecnología. Además, Banco Macro estará presente en los eventos más importantes de la Asociación, como la Exposición Nacional de la Raza Brangus, la Rural de Palermo y remates a lo largo de todo el país.

La unión entre Banco Macro y Brangus Argentina no es solo un acuerdo comercial, sino un diferencial competitivo para el productor. En esta alianza se integran las mejores soluciones financieras del banco con la genética ganadera líder del país. Así, los productores agropecuarios contarán con las herramientas que en la actualidad necesitan: previsibilidad y capacidad para seguir invirtiendo.

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Con este convenio, Banco Macro seguirá consolidando su liderazgo en el interior de la Argentina y sumará una cartera de clientes de alto valor.

Banco Macro es la entidad privada con la mayor red de sucursales del país, con presencia en los principales corredores productivos y economías regionales, y con oficiales especializados al servicio del productor agropecuario.

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Para Banco Macro, este acuerdo significa consolidar su liderazgo en las economías regionales y fortalecer su relación con una cartera de clientes de alto valor compuesta por cabañeros y productores medianos y grandes que demandan de manera permanente financiamiento para la compra de reproductores, la retención de vientres y la incorporación de tecnología productiva.

Para Brangus, la cooperación implica potenciar su red de negocios y ofrecerles a sus más de 500 socios activos y a los 20.000 usuarios registrados de la plataforma un respaldo financiero sólido que acompañe la expansión sostenida de la raza en la Argentina.

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El campo argentino puede potenciar los resultados de su campaña con soluciones integrales: créditos para la compra de insumos, repuestos y maquinaria agrícola, inversión, operaciones con granos, compra de insumos con condiciones especiales de financiación y transacciones digitales.

Pensá Grande, Pensá en Macro.

Banco MacroBrangus
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